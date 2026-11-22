Фламенго спечели шампионската титла на Бразилия по изключително емоционален начин – на терена на основния си конкурент Палмейрас. Двата отбора завършиха 1:1 в директния сблъсък от 36-ия кръг, а равенството се оказа напълно достатъчно на гостите да си гарантират трофея два кръга преди края на първенството.

Бока Хуниорс е новият шампион на Аржентина (СНИМКИ)

Преди дербито Фламенго имаше аванс от шест точки пред Палмейрас. Домакините се нуждаеха единствено от победа, за да запазят надеждите си за титлата, докато на тима на Леонардо Жардим му беше достатъчно да избегне поражението.

Домакините започнаха по-силно и откриха резултата още в 11-ата минута. След центриране на Агустин Гиай, колумбийският национал Йон Ариас се извиси над защитата на Фламенго и с глава изпрати топката във вратата. Малко преди почивката капитанът на Палмейрас Густаво Гомес можеше да удвои преднината, но ударът му срещна напречната греда.

След почивката Фламенго увеличи натиска и постепенно наложи превъзходството си. Усилията на гостите дадоха резултат в 75-ата минута, когато Самуел Лино възстанови равенството след комбинация с участието на Де Араскаета и Бруно Енрике.

Попадението се оказа решаващо за титлата. Фламенго събра 80 точки и запази шестте си пункта преднина пред Палмейрас, който остана със 74. Дори при равенство в точковия актив след последните два кръга грандът от Рио де Жанейро има предимство по първия критерий за класиране - брой спечелени победи. Така Фламенго защити короната си от миналия сезон в Бразилия.