Бразилия завърши 2026 година с разгром срещу Сингапур със 7:0. Винисиус реализира първия си хеттрик с екипа на националния отбор, след като вкара набързо три гола до 21-ата минута. До почивката бразилците вкараха още два гола чрез Ендрик (31’) и Естевао (42’), но попадението на играча на Челси бе отменено след намесата на ВАР заради нарушение на Винисиус. Естевао все пак направи 5:0 в 51-вата минута. След това Раян (65') и автогол на Саухаими оформиха гръмкия успех на бразилците.

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Статистиката показва, че това е най-голямата победа на Бразилия от седем години. За последно „селесао" спечели със 7:0 срещу Хондурас през юни 2019 година. Изразителната победа може засега да тушира критиките срещу селекционера Карло Анчелоти заради загубата от Япония с 2:3. Балансът на италианеца за Бразилия е 13 победи, 4 равенства и 5 загуби.

Иначе водещата тема в лагера на Бразилия е отличната форма на Винисиус. Преди няколко дни той вкара два гола на Япония, а сега реализира хеттрик. Всичко това на фона на по-слабия му старт на сезона в Реал Мадрид, където получи много критики.