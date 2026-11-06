Моуриньо: Винисиус? Няма да навредя на отбора заради един играч

Кариерата на Винисиус в Реал Мадрид достигна най-ниската си точка, а това си личи и от коментара на Жозе Моуриньо. „Белите" гостуват на Валенсия през уикенда, а Вини не е в отбора, защото изтърпява наказание от червен мача за получен директен червен картон срещу Виляреал на 10 октомври. Това обаче не пречи на Реал Мадрид да постигна добри резултати, а победата в Ел Класико срещу Барселона е най-голямото доказателство.

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„За мен най-важното нещо е отборът", заяви Моуриньо преди мача с Валенсия. „Няма да навредя на отбора заради един играч. Винаги се подкрепяме, защото колективът е над всяка индивидуалност. Вини остава е решаващ играч", каза още Специалния. Винисиус няма дори да пътува с отбора, тъй като по това време ще бъде в Дубай за фотосесия с един от спонсорите на Реал Мадрид.

През този уикенд голямото дерби е между Атлетико Мадрид и Барселона, а успех срещу Валенсия ще помогне на Реал Мадрид в битката за първото място. „Искам и двата отбора да загубят, но това е невъзможно. Поне единият ще загуби точки, но ако трябва да съм честен, изобщо не ми пука какво ще се случи", завърши Жозе в типичния си стил.