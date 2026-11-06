Звезда на ЦСКА се надъхва за дербито с Левски

Звездата на ЦСКА Стефано Сенси призова за мобилизация за предстоящото дерби с Левски. Италианецът беше титуляр при поражението с 1:2 от Панатинайкос в Атина, като беше заменен 20 минути преди края на двубоя.

"Да гледаме напред! Чака ни битка", написа Сенси на профила си в Инстаграм.

Халфът е един от най-важните футболисти в състава на Маркус Гиздол.

ЦСКА се изправя срещу Левски в неделя от 17:00 часа.