Звезда на ЦСКА се надъхва за дербито с Левски
Стефано Сенси игра 70 минути при загубата от Панатинайкос
Звездата на ЦСКА Стефано Сенси призова за мобилизация за предстоящото дерби с Левски. Италианецът беше титуляр при поражението с 1:2 от Панатинайкос в Атина, като беше заменен 20 минути преди края на двубоя.
"Да гледаме напред! Чака ни битка", написа Сенси на профила си в Инстаграм.
Халфът е един от най-важните футболисти в състава на Маркус Гиздол.
ЦСКА се изправя срещу Левски в неделя от 17:00 часа.