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Звезда на ЦСКА се надъхва за дербито с Левски

Звезда на ЦСКА се надъхва за дербито с Левски
Facebook/ CSKA Sofia FC

Стефано Сенси игра 70 минути при загубата от Панатинайкос

Звездата на ЦСКА Стефано Сенси призова за мобилизация за предстоящото дерби с Левски. Италианецът беше титуляр при поражението с 1:2 от Панатинайкос в Атина, като беше заменен 20 минути преди края на двубоя. 

"Да гледаме напред! Чака ни битка", написа Сенси на профила си в Инстаграм.

Халфът е един от най-важните футболисти в състава на Маркус Гиздол. 

ЦСКА се изправя срещу Левски в неделя от 17:00 часа. 

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