ЦСКА отстъпи на Панатинайкос след оспорван мач в Атина

ЦСКА загуби с 1:2 при гостуването си на Панатинайкос в мач от основната фаза на Лигата на конференциите. „Червените“ отговориха бързо на първия гол на домакините, но след почивката допуснаха второ попадение и не успяха да стигнат до точка на Олимпийския стадион „Спирос Луис“.

Срещата започна с възможност за гостите. Още във втората минута Леандро Годой стреля с глава, но слабо и Иняки Пеня улови. По-късно испанският вратар се намеси и след удар на Андрей Йорданов при бърза атака на ЦСКА.

Панатинайкос също създаде опасности, но Фьодор Лапоухов запази вратата си с няколко добри намеси. Беларуският страж спаси след пробив на Сантино Андино, а след това се справи и при положения за Давиде Калабрия и Елмин Растодер.

Домакините все пак поведоха, след като Растодер намери Калабрия, а защитникът стреля в далечния ъгъл. Отговорът на ЦСКА обаче беше бърз - след корнер, изпълнен от Стефано Сенси, Диниш Алмейда се извиси и с глава изравни за 1:1.

На почивката Маркус Гиздол направи двойна смяна, като пусна Бруно Жордао и Макс Ебонг на местата на Исак Соле и Йоанис Питас. В началото на втората част Растодер изпрати топката във вратата на Лапоухов, но попадението не беше зачетено заради засада.

Ебонг и Годой имаха възможност да създадат опасност пред вратата на Панатинайкос, но гостите не стигнаха до втори гол. При разбъркване в наказателното поле на ЦСКА топката попадна при Висенте Таборда, който се разписа за 2:1.

Гиздол пусна в игра и завърналия се след контузия Жоел Цварц, но до края „червените“ не успяха да изравнят. Така ЦСКА продължава да търси първата си победа в основната фаза на Лигата на конференциите.