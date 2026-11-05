Новини
Търси
Подкаст
Спорт

ЦСКА отстъпи на Панатинайкос след оспорван мач в Атина

ЦСКА отстъпи на Панатинайкос след оспорван мач в Атина
Facebook/CSKA

„Червените“ изравниха чрез Диниш Алмейда, но гол на Висенте Таборда донесе победата с 2:1 на гръцкия тим

ЦСКА загуби с 1:2 при гостуването си на Панатинайкос в мач от основната фаза на Лигата на конференциите. „Червените“ отговориха бързо на първия гол на домакините, но след почивката допуснаха второ попадение и не успяха да стигнат до точка на Олимпийския стадион „Спирос Луис“.

Срещата започна с възможност за гостите. Още във втората минута Леандро Годой стреля с глава, но слабо и Иняки Пеня улови. По-късно испанският вратар се намеси и след удар на Андрей Йорданов при бърза атака на ЦСКА.

Панатинайкос също създаде опасности, но Фьодор Лапоухов запази вратата си с няколко добри намеси. Беларуският страж спаси след пробив на Сантино Андино, а след това се справи и при положения за Давиде Калабрия и Елмин Растодер.

Домакините все пак поведоха, след като Растодер намери Калабрия, а защитникът стреля в далечния ъгъл. Отговорът на ЦСКА обаче беше бърз - след корнер, изпълнен от Стефано Сенси, Диниш Алмейда се извиси и с глава изравни за 1:1.

На почивката Маркус Гиздол направи двойна смяна, като пусна Бруно Жордао и Макс Ебонг на местата на Исак Соле и Йоанис Питас. В началото на втората част Растодер изпрати топката във вратата на Лапоухов, но попадението не беше зачетено заради засада.

Ебонг и Годой имаха възможност да създадат опасност пред вратата на Панатинайкос, но гостите не стигнаха до втори гол. При разбъркване в наказателното поле на ЦСКА топката попадна при Висенте Таборда, който се разписа за 2:1.

Гиздол пусна в игра и завърналия се след контузия Жоел Цварц, но до края „червените“ не успяха да изравнят. Така ЦСКА продължава да търси първата си победа в основната фаза на Лигата на конференциите.

Още по темата

Бивш футболист на Левски пред ТАРАЛЕЖ: Панатинайкос е много силен в атака, ЦСКА може да вземе нещо от мача

Бивш футболист на Левски пред ТАРАЛЕЖ: Панатинайкос е много силен в атака, ЦСКА може да вземе нещо от мача

Звездна подкрепа за ЦСКА в Атина днес

Звездна подкрепа за ЦСКА в Атина днес

Потрошиха бус с фенове на ЦСКА в Атина

Потрошиха бус с фенове на ЦСКА в Атина

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 05.11.2026г.

Най-важното от спорта на 05.11.2026г.

НА ЖИВО: Грешка на ЦСКА върна преднината на домакините

НА ЖИВО: Грешка на ЦСКА върна преднината на домакините

НА ЖИВО: ЦСКА и Панатинайкос си размениха по едно бързо попадение

НА ЖИВО: ЦСКА и Панатинайкос си размениха по едно бързо попадение

Боримиров: Тази победа е за феновете

Боримиров: Тази победа е за феновете

Веласкес: Спечелихме по невероятен начин

Веласкес: Спечелихме по невероятен начин

Водещи

Най-важното от спорта на 05.11.2026г.

Най-важното от спорта на 05.11.2026г.

  • Преди 7 минути
ЦСКА отстъпи на Панатинайкос след оспорван мач в Атина

ЦСКА отстъпи на Панатинайкос след оспорван мач в Атина

  • Преди 21 минути
НА ЖИВО: Грешка на ЦСКА върна преднината на домакините

НА ЖИВО: Грешка на ЦСКА върна преднината на домакините

  • Преди 46 минути
Книга за цар Самуил беше представена на сръбски език в Белград

Книга за цар Самуил беше представена на сръбски език в Белград

  • Преди 1 час
Кая Калас: ЕС трябва да говори с един глас по въпросите, свързани с Русия

Кая Калас: ЕС трябва да говори с един глас по въпросите, свързани с Русия

  • Преди 1 час
НА ЖИВО: ЦСКА и Панатинайкос си размениха по едно бързо попадение

НА ЖИВО: ЦСКА и Панатинайкос си размениха по едно бързо попадение

  • Преди 1 час
Полша увеличи златните си резерви до 700 тона и влезе сред десетте водещи държави в света

Полша увеличи златните си резерви до 700 тона и влезе сред десетте водещи държави в света

  • Преди 2 часа
Над 80 случая на неправомерно каране на тротинетки от деца в Пазарджик

Над 80 случая на неправомерно каране на тротинетки от деца в Пазарджик

  • Преди 2 часа
Зеленски: Русия започна да набира отвлечени украински деца в армията си

Зеленски: Русия започна да набира отвлечени украински деца в армията си

  • Преди 2 часа
Боримиров: Тази победа е за феновете

Боримиров: Тази победа е за феновете

  • Преди 2 часа
Ловчанският митрополит Гавриил е в критично състояние във ВМА

Ловчанският митрополит Гавриил е в критично състояние във ВМА

  • Преди 2 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който границата спасява доброто намерение

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който границата спасява доброто намерение

  • Преди 2 часа
Веласкес: Спечелихме по невероятен начин

Веласкес: Спечелихме по невероятен начин

  • Преди 2 часа
Европейската крайна десница се дистанцира от Тръмп след изборния разгром на републиканците

Европейската крайна десница се дистанцира от Тръмп след изборния разгром на републиканците

  • Преди 2 часа
САЩ подготвят санкции срещу електрониката, промишлеността и морския сектор на Куба

САЩ подготвят санкции срещу електрониката, промишлеността и морския сектор на Куба

  • Преди 2 часа