Най-важното от спорта на 05.11.2026г.

Юноша поведе Левски към нова незабравима европейска вечер

Левски победи Ягелония с 1:0 на Националния стадион „Васил Левски“ в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. Героят за „сините“ беше Стивън Стоянчов, който отбеляза единственото попадение и донесе втора поредна победа на отбора в турнира.

Гостите започнаха активно, а в седмата минута Светослав Вуцов спаси опасен удар на Кайетан Шмит. Левски отговори с положения пред Евертон Бала, Сержиньо и Рейналдо, но до почивката гол не падна. В края на първата част Сержиньо напусна принудително терена, а на негово място влезе Армстронг Око-Флекс.

Решителният момент настъпи в 83-ата минута, когато Давид Кусо центрира от корнер, а Стоянчов се разписа с глава за 1:0. Левски запази преднината си и събра седем точки, с които заема 10-о място преди изиграването на късните мачове.

ЦСКА отстъпи на Панатинайкос след оспорван мач в Атина

ЦСКА допусна поражение с 1:2 при гостуването си на Панатинайкос в мач от основната фаза на Лигата на конференциите. Отборът на Маркус Гиздол изравни бързо след първия гол на домакините, но второ попадение след почивката реши двубоя на Олимпийския стадион „Спирос Луис“.

Давиде Калабрия изведе гръцкия тим напред след подаване на Елмин Растодер. Скоро след това Диниш Алмейда възстанови равенството с удар с глава след корнер на Стефано Сенси. Преди головете Фьодор Лапоухов спаси няколко опасни положения пред вратата на „червените“.

През второто полувреме попадение на Растодер беше отменено заради засада, но при последвало разбъркване Висенте Таборда се разписа за 2:1. Гиздол пусна в игра и завърналия се след контузия Жоел Цварц, но ЦСКА не успя да стигне до изравняване.

Чуждестранни съдии ще ръководят срещи в българския футбол още през този сезон

Българските футболни клубове може да получат възможност да заявяват чуждестранни съдии за мачовете си от първенството още през настоящия сезон. Според информация на Sportal.bg президентът на БФС Георги Иванов е взел решение за въвеждането на ново правило, което предстои да бъде разгледано от Изпълкома.

Предвижда се промяната да влезе в сила от 1 януари 2027 година. Клубът, който желае двубоят му да бъде ръководен от чуждестранна бригада, ще трябва да подаде заявление най-малко 30 дни преди срещата.

Самото искане обаче няма да е достатъчно. Необходимо ще бъде и съгласието на другия участник в мача, така че нито един от съперниците да не може едностранно да наложи съдия от чужбина.

Край на една епоха: Кристиано Роналдо обяви сбогуването си с националния отбор на Португалия

Кристиано Роналдо обяви края на кариерата си в националния отбор на Португалия. 41-годишната футболна легенда съобщи решението си чрез емоционална публикация в социалните мрежи, с която сложи край на една от най-забележителните епохи в историята на португалския футбол.

"Португалия винаги ще бъде в мен", написа Роналдо в началото на своето послание.

"Към португалците. Дойде моментът да окача фланелката с номер 7 на нашия национален отбор. Никога не съм я чувствал като изключително моя, но в продължение на 23 години имах привилегията и отговорността да я нося и да я защитавам по всички стадиони на света", сподели нападателят.

Адриан Андреев отпадна в Таранто след близо три часа битка

Адриан Андреев приключи участието си на сингъл на турнира от сериите „Чалънджър 50“ в Таранто, Италия. Преминалият през квалификациите българин загуби от французина Матео Мартино с 4:6, 6:2, 5:7 след 2 часа и 52 минути игра.

Въпреки поражението 25-годишният Андреев заработи седем точки за световната ранглиста на АТП. През тази седмица той заема 631-во място в класацията.