Книга за цар Самуил беше представена на сръбски език в Белград

Книга, посветена на българския владетел цар Самуил, беше представена тази вечер в българското посолство в Белград. Изданието "Цар Самуил: цар и самодържец български" е дело на историка проф. Георги Николов, а преводът на сръбски език е направен от сръбския византолог проф. Радивой Радич.

Българският посланик в Сърбия Ангел Ангелов приветства присъстващите и определи представянето на книгата като пример за значението на историческата достоверност. Според него историята не бива да бъде релативизирана или интерпретирана по начин, който противоречи на фактите.

Ангелов отправи и призив към българската общност в Сърбия да участва в предстоящия вот за членове на Националния съвет на българското малцинство, насрочен за неделя, 8 ноември.

"Гласувайте в неделя, защото само активното гласуване дава увереност, че историческата истина ще възтържествува, тъй като досегашният състав на Националния съвет на българското малцинство релавитизираше историята", каза посланик Ангелов.

Проф. Георги Николов благодари на посланика за съдействието при осигуряването на финансови средства за издаването на книгата на сръбски език. Авторът изрази признателност и към преводача проф. Радивой Радич, когото нарече "своя отколешен приятел", както и към сръбското издателство "Академска книга".

В изказването си Николов подчерта, че цар Самуил е историческа фигура с важно място в историята на целия Балкански полуостров. Той коментира и споровете около историческото наследство на владетеля.

"Моят герой, българският цар Самуил, е един балкански герой. А нашите приятели в Скопие твърдят, че е техен и казват: но как, той е живял в Преспа и Охрид. Оказва се, че цар Самуил е бил навсякъде на Балканите, и не само, бил е в Турция, Румъния, Гърция, Хърватия, Черна гора, Унгария. Наистина невероятен човек, воювал на първа линия с меч в ръката, дори когато е бил ранен е продължил да стои начело", каза проф. Николов.

Инициативата за издаването на книгата на сръбски език е на сдружението на българите в Цариброд "Паметник".