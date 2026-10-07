Находка от епохата на цар Самуил: Реликварий с образа на Богородица откриха на Перперикон

На Перперикон е открит реликварий с образа на Богородица от епохата на цар Самуил, в който са се съхранявали мощи на светци и късчета от Честния кръст. Това съобщи за БТА ръководителят на археологическите проучвания проф. Николай Овчаров.

По думите му върху бронзовия кръст от X-XI век Богородица е представена в молитвена поза, позната като т.нар. Богородица Оранта - един от най-древните и емблематични иконографски типове на Божията Майка в християнското изкуство.

Находката е направена в края на тазгодишните археологически проучвания на скалния град. Тя допълва откритите през това лято дворци, мавзолеи и саркофази.

Заключителната пресконференция на ръководителя на археологическите проучвания проф. Николай Овчаров е насрочена за 9 октомври. Тогава той ще представи и информация за най-древното име на Перперикон.