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Министър Милошев: Няма тайни договорки около връщането на тленните останки на цар Самуил

Министър Милошев: Няма тайни договорки около връщането на тленните останки на цар Самуил
БТА

Министърът на културата коментира и ремонта на Паметника на Шипка, като увери, че монументът не е застрашен

Министърът на културата Евтим Милошев категорично отрече да има скрити договорености между България и Гърция във връзка с връщането на тленните останки на цар Самуил. 

„Няма никакви скрити договорености. Всичко, което е необходимо, е споделено пред обществото“, заяви Милошев пред БНТ.  

Той отхвърли и твърденията, че България е предоставила ценни ръкописи, артефакти или предмети от фонда на Националния исторически музей в замяна на останките.  

По повод информацията за мощехранилница, за която се твърди, че е с произход от Охрид, министърът заяви, че предоставените предмети са от територията на днешна Гърция.  

Милошев подчерта, че няма договореност, според която Гърция би могла в бъдеще да поиска обратно тленните останки на цар Самуил срещу допълнителни ценности. 

„Няма вариант, в който Гърция да си поиска костите на цар Самуил, защото ние сме дали в замяна нещо, което Гърция решава в бъдещ вариант да ни върне“.

Министърът коментира и ремонта на Паметника на Шипка, като увери, че монументът не е застрашен.

Той посочи, че изнасянето на експонати е част от подготовката за ремонтните дейности.  По думите му Министерството на културата ще проведе специален брифинг, на който специалисти ще представят повече информация за предстоящия ремонт.

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