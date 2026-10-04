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След като върна костите на цар Самуил, Мицотакис тръгна на планински преход из Олимп

След като върна костите на цар Самуил, Мицотакис тръгна на планински преход из Олимп
Снимка: БТА

В манастира „Свети Дионисиос“ премиерът беше посрещнат от министъра на културата Лина Мендони

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис отиде на поход по планински пътеки на планината Олимп в петък, като започна от Приония и се насочи към Светия манастир „Свети Дионисиос“, предаде АНА-МПА специално за БТА. Той започна прехода след среща с българския си колега Румен Радев, при която бяха предадени на страната ни тленните останки на цар Самуил. 

По маршрута той беше придружен от граждани и професионалисти, работещи в района, които едновременно допринасят за опазването на природното богатство и за повишаване на обществената осведоменост относно уникалното културно и екологично значение на Олимп.

По време на похода Мицотакис имаше възможност да обмени мнения с други туристи относно действията, необходими за осигуряване на насърчаване и плавно развитие на региона, с пълно зачитане на природната среда и особеностите на планинския терен.

Той беше придружен от водача Василис Диамантопулос, планинския водач Вая Буфети, съоснователят на организация за климатични действия, посветена на опазването на планината и разчистването и поддържането на пътеки. Заедно с тях е Лия Папазоглу, създателя на Музея на геоложката история на планината Олимп в Лептокария Йоргос Арзанас, управителя на хижа „Спилиос Агапитос“ Мария Золота, директора на метеорологичната станция на планината Олимп Кристина Анагностопулу, местния производител на ядливи цветя Константинос Гунделиас и специалния секретар за планинските райони Димитрис Кириазис.

В манастира „Свети Дионисиос“ премиерът беше посрещнат от министъра на културата Лина Мендони, митрополит Георгиос от Китрос, Катерини и Платамонас и игуменът отец Максим. Игуменът разведе Мицотакис през църковните помещения и новите къщи за гости на поклонници.

Митрополит лично благодари на Мицотакис за грижата на правителството относно връщането на Светия манастир „Въведение Богородично“ („Панагия Петра“) на Олимп на митрополията, което беше дългогодишно искане на местната общност, като приветства решението на държавата.

Връщането на историческия манастир беше завършено миналата година чрез законодателна разпоредба 100 години след като първоначално беше превърнат в санаториум, а впоследствие – в психиатрично лечебно заведение.

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