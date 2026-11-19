Черна гора временно затвори още две преговорни глави по пътя си към членство в Европейския съюз – Глава 16 („Данъчно облагане“) и Глава 22 („Регионална политика и координация на структурните инструменти“), съобщава черногорската национална телевизия РТЦГ, цитирано по БТА.

Решението бе обявено по време на междуправителствена конференция в Брюксел, председателствана от ирландския държавен министър по европейските въпроси и отбраната Томас Бърн.

С този ход балканската държава вече е приключила временно 25 от общо 33 преговорни глави, което представлява над три четвърти от целия процес. Бърн отбеляза, че в рамките на ирландското председателство на Съвета на ЕС Подгорица е затворила девет глави – рекорден резултат за едно председателство, дължащ се на реформите и усилията на черногорските институции.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос посочи, че от началото на годината страната е затворила общо 13 глави, нареждайки се на трето място в историята на разширяването по годишен темп след Литва и Латвия. По думите ѝ Черна гора е покрила критериите за затваряне на всички оставащи глави до края на годината, но трябва да ускори работата си през следващите седмици.

Кос подчерта, че реформите в данъчната сфера ще осигурят по-справедливи правила, облекчена административна тежест и по-ефективна борба с измамите, докато напредъкът по регионалната политика доказва способността на страната да управлява европейските кохезионни фондове след присъединяването си.

Черногорският министър по европейските въпроси Майда Горчевич заяви, че успехът е плод на реални реформи с пряко отражение върху жизнения стандарт на гражданите и бизнес средата, като увери, че Подгорица е готова да изпълни всички допълнителни изисквания на Европейската комисия.

На фона на напредъка обаче остават двустранните спорове с Хърватия. Марта Кос изрази надежда двете съседни държави да намерят общ език с подкрепата на Брюксел, а Горчевич потвърди намерението на правителството да уреди всички отворени въпроси – включително сухопътната граница – преди влизането в ЕС, след което ще се прецени дали да се прибегне до арбитраж.

Миналия месец Загреб постави осем условия пред присъединяването на Подгорица, засягащи съдебната система, основните права, външната политика и отбраната, припомня Радио Свободна Европа. По-рано днес стана ясно, че Хърватия е блокирала още една преговорна глава, като според източници на вестник „Виести“ мотивът е неуредената морска граница и спорът за проучванията за нефт и газ в граничната акватория.

На предходната междуправителствена конференция на 6 ноември Черна гора затвори временно Глава 1 („Свободно движение на стоки“) и Глава 12 („Безопасност на храните, ветеринарна и фитосанитарна политика“).