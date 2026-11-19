Европейската народна партия (ЕНП) предложи временно суспендиране на членството на Сръбската прогресивна партия (СНС) на Александър Вучич заради опасения от отстъпление от демократичните стандарти, проблеми с върховенството на закона и отношенията на сръбските управляващи с Русия. На партията са поставени седем условия, които трябва да изпълни в рамките на една година, за да избегне окончателното си изключване от европейската политическа организация.

Предложението беше подкрепено от председателството на ЕНП на 18 ноември в Брюксел. Окончателното решение предстои да бъде взето от Политическата асамблея на организацията на 7 и 8 декември.

СНС е асоцииран член на ЕНП от 2016 г. Статутът ѝ позволява участие в политическото семейство, но не предоставя същите права като пълноправното членство. При одобрение на предложението сръбската партия ще загуби членските си права, включително правото на глас, и ще трябва да докаже, че изпълнява поставените изисквания.

Седем условия за партията на Вучич

Изискванията на ЕНП засягат както външната политика на Сърбия, така и състоянието на демокрацията и отношенията между институциите, медиите и гражданското общество.

Сред основните условия е СНС да прекрати политическото си сближаване с руския президент Владимир Путин и управляващата в Русия партия „Единна Русия“. Европейските консерватори настояват сръбската формация да се съобрази с общата външна политика на Европейския съюз и да подкрепи санкциите срещу Москва.

Друго изискване е дистанциране от китайското правителство и ограничаване на политическото обвързване с Пекин. От партията се очаква също да потвърди ангажимента си към европейската интеграция на Сърбия.

Особено внимание е отделено на отношението към военните престъпления от 90-те години. ЕНП настоява СНС да прекрати възхваляването на бившия командир на босненските сръбски сили Ратко Младич, осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

Останалите изисквания са свързани със засилване на сътрудничеството с организациите на гражданското общество, гарантиране на свободата на медиите и осигуряване на мирно предаване на властта на Студентската листа, която спечели парламентарните избори в Сърбия в края на октомври.

Погребението на Ратко Младич се оказа повратен момент

Според информация на „Политико“ решението на ЕНП е резултат от продължила повече от година проверка на отношенията със СНС. Процесът започна през септември 2025 г. заради нарастващите опасения относно демократичните процеси в Сърбия, върховенството на закона и действията на властите срещу протестиращите.

Един от основните поводи за недоволство сред европейските представители е погребението на Ратко Младич с държавна подкрепа. Според публикацията на „Политико“ този случай е бил повратен момент за редица членове на ЕНП и е допринесъл за решението да бъде предложено суспендиране на СНС.

Младич беше осъден от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия на доживотен затвор за геноцида в Сребреница и други престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина.

Европейската организация поставя под въпрос и отношението на сръбските власти към протестиращите, както и състоянието на независимите медии и гражданските организации.

Трагедията в Нови Сад и натискът срещу протестите

Политическото напрежение в Сърбия се изостри след трагедията на железопътната гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., когато при срутването на бетонната козирка загинаха 16 души.

Инцидентът предизвика масови протести в страната, водени основно от студенти. Демонстрантите настояваха за пълна прозрачност около ремонта на гарата, разследване на отговорността на институциите и наказание за виновните.

Протестното движение постепенно се превърна в най-сериозното предизвикателство пред управлението на Александър Вучич. Сред проблемите, посочени в европейските оценки за Сърбия, са съмненията за корупция, политическият натиск върху медиите и действията на властите срещу участниците в демонстрациите.

СНС има една година да докаже, че изпълнява условията

Ако Политическата асамблея на ЕНП одобри предложението през декември, СНС ще разполага с 12 месеца, за да изпълни поставените изисквания и да избегне окончателното изключване.

Ръководството на партията ще трябва да представя ежемесечни доклади за напредъка по реформите. ЕНП планира и наблюдателна мисия в Белград през пролетта на 2027 г., която да оцени на място изпълнението на поетите ангажименти.

Решението идва в момент на сериозна политическа промяна в Сърбия. След парламентарните избори на 25 октомври 2026 г. Студентската листа спечели вота и сложи край на 14-годишното управление на СНС.

Новото парламентарно ръководство вече е в ръцете на представители на Студентската листа. За председател на Народната скупщина беше избран Александър Чупич, а социологът Йово Бакич пое ръководството на парламентарната група на формацията.

Изискването за мирно предаване на властта придобива особено значение на фона на тази политическа промяна. ЕНП настоява досегашното управляващо мнозинство да съдейства за безпрепятственото институционално предаване на управлението.

За партията на Вучич предстоящото решение в Брюксел ще бъде важен тест за отношенията ѝ с европейските консерватори. Изпълнението на седемте условия ще определи дали СНС ще запази мястото си в ЕНП, или ще се стигне до окончателното ѝ изключване от организацията.