Украинските сили нанесоха трети удар в рамките на една седмица по Кримския мост (известен и като Керченски), свързващ Русия с полуостров едноименния полуостров, което доведе до временно преустановяване на железопътния трафик, предават руските власти. Нападението беше осъществено само часове преди руският държавен глава Владимир Путин да седне на масата за разговори с президентите на САЩ и Китай.

Поредната атака срещу най-дългия мост в Европа, който е ключов символ на управлението на Путин, поставя Москва в деликатна ситуация точно в момента на определяната от Кремъл като историческа тристранна среща с Доналд Тръмп и Си Цзинпин. Чрез този форум руската страна цели да демонстрира пред света, че именно тя, а не Европейският съюз и Великобритания, е водещ фактор в новия многополюсен световен ред.

От украинска страна все още липсва официална позиция за последния удар, както и коментар от президента Володимир Зеленски, на когото по-късно в четвъртък предстоят разговори в Берлин с американски пратеници относно мирния процес.

В същото време назначеният от Москва губернатор на Крим Сергей Аксьонов увери във видеообръщение, че трафикът на влакове ще бъде пуснат отново още в рамките на днешния ден. „Имаме силата, решимостта и ясната представа как да се справим с тази ситуация. Ще преодолеем всичко. Крим е с Русия завинаги!“, заяви той. От руското транспортно министерство допълниха, че при инцидента няма ранени, а експертни екипи в момента инспектират пораженията по конструкцията.

19-километровият Кримски мост, открит лично от Владимир Путин през 2018 г., е сред най-мащабните инфраструктурни проекти на Русия и основен символ на претенциите ѝ към анексирания полуостров, където е базиран и Черноморският флот.

Новият удар следва две предходни атаки от началото на седмицата. Докато първото нападение в понеделник доведе до леки повреди, при комбинирана атака с дронове и ракети във вторник беше унищожена централната секция на автомобилното платно.

Освен имиджовите щети за Кремъл, поредицата от разрушения създава сериозен риск за снабдяването на близо 2,5-милионното население на Крим и допълнително усложнява военната логистика на руската армия в окупираните територии на Южна Украйна.