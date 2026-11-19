Николай Минков е без клуб, след като през лятото напусна Ботев Пловдив. Десният бек, който през 2025 година записа 5 мача за националния отбор на България, изигра общо 169 мача с екипа на "жълто-черните", спечели Купата на България и взе участие в осем европейски срещи за „канарчетата“.

Защитникът сподели, че е имал надежди за трансфер в чужбина, но може би е бил подведен. "Нямам точно обяснение как така са получиха нещата. Аз до май месец бях в Ботев Пловдив, 5 години изкарах. И така реших да направя следваща крачка. Имах надежди за трансфер в чужбина, но може би съм бил подведен", заяви за БНТ Минков.

"Тежко е, наистина, когато стоиш отстрани и преди това си играл постоянно. Самата атмосфера в дадения отбор е различна, готвиш се с футболисти, но в крайна сметка така се е получило. Много по-големи играчи от мен са изпадали в такава ситуация", добави той.