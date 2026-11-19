ФИФА обяви имената на тримата, подали кандидатури за президент на организацията. Настоящият ръководител Джани Инфантино ще търси нов мандат, а негови съперници са французинът Филип Диало и японецът Козо Ташима. Изборите са насрочени за 18 март 2027 г. по време на 77-ия конгрес на ФИФА в Рабат, Мароко.

Генералният секретариат потвърди получаването на документите след изтичането на крайния срок. Предстои Избирателната комисия да разгледа кандидатурите и да реши кои от тях отговарят на условията. Федерациите членки ще получат окончателния списък най-късно до 18 февруари.

Диало, който оглавява Френската футболна федерация от 2023 г., влиза в надпреварата с подкрепата на УЕФА. Кандидатурата му идва на фона на напрежението около оттегления проект за привличане на частни инвеститори в търговските права на Световното първенство и други турнири на ФИФА.

Ташима е бивш президент и настоящ почетен президент на Японската футболна асоциация, както и член на Съвета на ФИФА. Той заявява намерение да работи за по-прозрачно управление, по-високи етични стандарти и възстановяване на доверието в организацията.

Бившият швейцарски национал Рамон Вега също беше обявил намерение да участва, но името му липсва сред подадените кандидатури. Предстоящият вот се очертава като първият от 2016 г., на който Инфантино ще има конкуренция. През 2019 и 2023 г. той беше преизбран без съперник.