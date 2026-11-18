Манчестър Юнайтед може да сезира ФИФА заради очакваното преминаване на Гейбриел в Реал Мадрид, съобщава “Таймс”. Клубът подозира, че през миналото лято представители на други отбори са се свързали с обкръжението на младия футболист без неговото разрешение.

Ако открие доказателства за нарушение на правилата, ръководството на Юнайтед ще ги изпрати до световната футболна централа. На този етап става дума за проверка на подозренията, а не за установено нарушение.

На 17 ноември Гейбриел обяви напускането си с прощално видео в социалните мрежи. Според Sky Sports Манчестър Юнайтед не е бил уведомен предварително за публикуването му. Нападателят остава регистриран в академията на клуба до края на сезона, въпреки че се очаква да се присъедини към Реал през януари 2027 г. след постигнато устно споразумение.

Гейбриел е част от Манчестър Юнайтед от 2020 г. През миналия сезон той стана най-младият носител на наградата “Джими Мърфи”, която се връчва на най-добрия млад футболист на клуба.