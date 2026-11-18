Съдебните служители трябва да участват пряко във вземането на решения за бюджета, кадровата политика и реформите в съдебната система. За това настояха от Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) по време на работна среща в Министерството на правосъдието, проведена на 18 ноември.

В разговорите участваха министърът на правосъдието Николай Найденов, председателят на АПБ Елица Калпачка и прокурор Десислава Петрова. По покана на асоциацията присъства и Дима Куюмджиева от инициативния комитет "Невидимите в съдебната система".

Инициативата възниква сред служителите на Софийската районна прокуратура, но впоследствие получава подкрепа от работещи в съдилища и прокуратури в цялата страна.

"Не може съдебните служители да носят тежестта на ежедневната работа, а да остават извън разговорите за нейното бъдеще", заяви Куюмджиева.

По думите ѝ отсъствието на представители на служителите от работните групи и обсъжданията лишава институциите от практическия опит на хората, които ежедневно се сблъскват с недостига на кадри, административните затруднения и високата натовареност.

От Асоциацията на прокурорите подчертаха, че проблемът не се изчерпва с размера на средствата в Бюджет 2027. Според организацията е необходима цялостна реформа, която да обвърже финансирането с действителната натовареност и качеството на правосъдието.

Сред основните искания са справедливо заплащане, мерки за задържане на квалифицираните служители, премахване на дублиращите се административни дейности и ефективна дигитализация.

"Механичното орязване на разходи не е реформа. Прехвърлянето на повече работа върху по-малко хора също не е реформа", се посочва в позицията на асоциацията.

АПБ настоя представителите на съдебните служители да бъдат включвани още при подготовката на решенията, като участието им бъде постоянно и да имат реална възможност да предлагат промени.

От организацията изразиха подкрепа за инициативата "Невидимите в съдебната система" и подчертаха, че трудът на служителите трябва да получи необходимото признание и справедлива оценка.

Срещата се проведе в деня, в който парламентарната правна комисия одобри на първо четене предложения от правителството бюджет за съдебната власт и отхвърли алтернативния вариант на Висшия съдебен съвет.