Европейската комисия обяви поканата за представяне на проектни предложения по програма "Еразъм+" за 2027 г. с бюджет от над 5,3 млрд. евро. Средствата са предназначени за подкрепа на образованието, професионалното обучение, младежките дейности и спорта в Европейския съюз.

Очаква се програмата да предостави възможности за образователна мобилност на приблизително 1,6 млн. участници и да обхване над 120 000 организации.

По програмата могат да кандидатстват училища, университети, центрове за професионално обучение, организации на гражданското общество и младежки групи. В дейностите могат да участват и физически лица, сред които ученици, студенти, преподаватели и млади хора.

В повечето случаи кандидатурите се подават чрез националните агенции, отговарящи за изпълнението на "Еразъм+" в съответните държави. Подробна информация за условията, допустимите дейности и сроковете за кандидатстване е публикувана в Ръководството за програма "Еразъм+" за 2027 г..

Новата покана поставя акцент върху подобряването на качеството на образованието и развитието на основните умения. За първи път ще бъдат финансирани дейности по приоритета "Еразъм+ за всички", включен в европейския пакет за образованието и уменията.

Сред основните приоритети са подкрепата за учителите, повишаването на грамотността, усъвършенстването на математическите и цифровите умения и използването на изкуствен интелект в образователния процес.

Предвиждат се мерки за подобряване на преподаването и усвояването на знания по четене и писане, математика и природни науки, както и за развитие на гражданските компетентности.

Програмата ще подкрепя и нов етап от развитието на академиите за учители, насочени към професионалната квалификация и усъвършенстването на преподавателските умения.

Финансиране ще бъде предоставено и за центровете за високи постижения, които насърчават качеството на професионалното образование и обучението.

Чрез новата покана Европейската комисия цели да разшири достъпа до международно обучение, образователен обмен и сътрудничество между институциите, като същевременно насърчи развитието на умения, необходими за променящата се икономическа и технологична среда.