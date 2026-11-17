Американската компания „Спейс Екс“ (SpaceX) проявява интерес България да стане неин регионален център за сателитни комуникации. Представители на компанията, които са на посещение у нас, обсъдиха с вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев възможностите за изграждане на наземни станции и съоръжения за системата „Старлинк“ (Starlink), както и за развитие на центрове за данни и изчислителна инфраструктура, съобщиха от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ).

На срещата представителите на „Спейс Екс“ заявиха интерес към разширяване на партньорството с български компании и на инвестиционното си присъствие в страната. От министерството посочиха този интерес като конкретен резултат от бизнес мисията във Вашингтон през октомври, водена от Пулев.

Вицепремиерът обсъди последващите действия след мисията и с временно управляващия посолството на САЩ в България Мартин Макдауъл, представители на Американската търговска камара в България и на компаниите от българската делегация. Разговорът бе съсредоточен върху конкретните проекти, които компаниите искат да развият, и институционалната подкрепа, от която се нуждаят, за да продължат преговорите с американските си партньори.

„Отива се на място, провеждат се поредица от добри срещи, но след това липсва последваща работа. Искам да променим това с вашето активно участие“, заяви Пулев, цитиран в съобщението.

Той посочи, че държавата е готова да съдейства чрез ускорено административно обслужване, координация между институциите и приложимите финансови инструменти на Българската банка за развитие и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“. Пулев призова компаниите да представят конкретни предложения и да посочат каква подкрепа им е необходима.

По думите на вицепремиера преките чуждестранни инвестиции в България са достигнали 3,83 млрд. евро през първите осем месеца на 2026 г., със 100,5 на сто повече спрямо същия период на миналата година. Той отчете и ръст от 65 на сто на одобрените чрез механизма за скрининг международни инвестиции спрямо съответния период на 2025 г.

Макдауъл също подчерта, че работата по установените във Вашингтон контакти трябва да продължи. По думите му целта е да се насърчат повече американски компании да инвестират в България и да се улесни достъпът на българските компании до бизнес партньорства в САЩ.

През октомври Александър Пулев оглави българска бизнес делегация в САЩ в рамките на третата бизнес мисия „Отбрана и сигурност“ на Американската търговска камара в България. Посещението имаше за цел да разшири възможностите за сътрудничество между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори.