Ботев Пловдив започна дейности по цялостна регенерация и подобряване на терените на Футболен комплекс „Никола Щерев - Старика“, съобщиха от клуба.

Процесът включва аериране на игрищата, както и последващо полагане на тревно семе, пясък и тор. От днес дейностите започнаха на два от помощните терени на клубната база, уточниха от управата на "жълто-черните".

В началото на декември, след приключване на мачовете на дублиращия отбор, регенерация ще бъде извършена и на официалния терен.