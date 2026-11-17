НАТО даде официален старт на многонационалната космическа инициатива „Старлифт“ (STARLIFT), в която се включват десет държави членки на Алианса, сред които и Турция, заедно с Южна Корея, предадоха турски медии. Основната цел на проекта е да гарантира сигурен и надежден достъп до космоса за извеждане на военни спътници, посочват от пакта в писмено изявление, цитирано от вестник „Хюриет дейли нюз“.

Програмата бе представена официално по време на технологичната конференция „NATO EDGE 26“ в западнотурския град Измир. Подготвяна от 2024 г. насам, „Старлифт“ цели да превърне космическия достъп в по-гъвкав, устойчив и икономически изгоден процес чрез тясно сътрудничество с частни доставчици на ракети носители и космодруми на територията на участващите държави.

Чрез инициативата военните ведомства ще получат улеснен достъп до слотове за изстрелване с търговски ракети, използвайки мрежа от стартови площадки в страните от НАТО и Южна Корея. Проектът ще служи и като тестова платформа за ускорени космически операции, включително за извънредно изстрелване на сателити в орбита при кризисни ситуации.

Предвижда се провеждането на съвместни учения и изпитания, които да модернизират съюзническата стартова инфраструктура и логистика. Програмата ще подобри и безопасността при рутинни и спешни мисии чрез по-тясна координация на въздушния и морския трафик, а обединяването на заявките на държавите ще стимулира инвестициите в търговския космически сектор.

Финансирането на „Старлифт“ се поема от Белгия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерландия, Норвегия, Турция, Финландия, Швеция и Южна Корея чрез Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NSPA). Официалното споразумение за проекта бе подписано на 29 октомври по време на среща на националните директори по въоръженията на страните от Алианса.