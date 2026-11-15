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Николай Свинаров: НАТО няма да се върне към границите от 1997 г., България трябва да защити сигурността си

Николай Свинаров: НАТО няма да се върне към границите от 1997 г., България трябва да защити сигурността си
БТА

Бившият министър на отбраната подкрепи позицията на Румен Радев и предупреди за опасностите от сближаването между Русия, САЩ и Китай

Искането на Русия НАТО да се върне към границите си отпреди 1997 г. не е изненадващо, но не трябва да бъде приемано от европейските държави. Това заяви бившият министър на отбраната Николай Свинаров пред NOVA.

Той подкрепи позицията на премиера Румен Радев, който определи руското настояване за изтегляне на НАТО от Източна Европа като нереалистично и немислимо.

"Аз много рядко заставам зад позицията на нашия премиер, но този път той категорично отстоява това, което бих казал и аз", коментира Свинаров.

Бившият министър предупреди за опасността Европа да остане изолирана от решенията на големите световни сили.

"Когато се обединят – досега са двама, Путин и Тръмп, но наскоро ще бъде и Китай – когато всички се обединят срещу Европа, нещата наистина стават много тревожни", заяви той.

Според Свинаров България трябва да води активна външна политика в координация с Европейския съюз и НАТО, особено на фона на продължаващата война в Украйна и напрежението в Черно море.

Той отправи критики и към българската позиция по декларацията от Дъблин, като изрази недоумение защо страната ни не заема достатъчно ясна позиция по въпросите на европейската сигурност.

По отношение на войната в Украйна Свинаров заяви, че постигането на мир е възможно, но преговорите ще бъдат трудни и продължителни.

"Смятам, че мир е възможен, но трябва да бъдат измъчени всички, докато той се постигне", заключи бившият министър на отбраната.

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