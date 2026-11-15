Везенков вкара 19 точки, но Арис нанесе първа загуба на Олимпиакос в Гърция

Олимпиакос допусна първото си поражение за сезона в гръцкото баскетболно първенство. Отборът на Йоргос Барцокас загуби гостуването си на Арис със 78:100, а Александър Везенков завърши с 19 точки и 7 борби.

Домакините водеха само с четири точки на почивката при 47:43, но взеха решителен аванс в третата четвърт. Арис влезе в последните десет минути с преднина от 17 точки и я увеличи до 22 в края на мача.

Еван Фурние беше най-резултатен за Олимпиакос с 29 точки, а Коди Милър-Макинтайър добави 7 точки и 6 асистенции.

Мат Морган поведе Арис с 21 точки, а Ненад Димитриевич отбеляза 19 за победителите.