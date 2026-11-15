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Везенков вкара 19 точки, но Арис нанесе първа загуба на Олимпиакос в Гърция

Везенков вкара 19 точки, но Арис нанесе първа загуба на Олимпиакос в Гърция
АП/БТА

Тимът от Солун спечели със 100:78, след като увеличи аванса си от 4 на 17 точки в третата четвърт

Олимпиакос допусна първото си поражение за сезона в гръцкото баскетболно първенство. Отборът на Йоргос Барцокас загуби гостуването си на Арис със 78:100, а Александър Везенков завърши с 19 точки и 7 борби.

Домакините водеха само с четири точки на почивката при 47:43, но взеха решителен аванс в третата четвърт. Арис влезе в последните десет минути с преднина от 17 точки и я увеличи до 22 в края на мача.

Еван Фурние беше най-резултатен за Олимпиакос с 29 точки, а Коди Милър-Макинтайър добави 7 точки и 6 асистенции.

Мат Морган поведе Арис с 21 точки, а Ненад Димитриевич отбеляза 19 за победителите.

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