Везенков изпревари Спанулис и стана най-резултатният играч на Олимпиакос в Евролигата

Александър Везенков влезе в историята на Олимпиакос, след като стана най-резултатният играч на гръцкия клуб в Евролигата. Българското крило отбеляза 20 точки при победата над Дубай Баскет в мач от 11-ия кръг и вече има общо 3569 точки в 251 срещи.

С това Везенков изпревари легендарния гард Василис Спанулис, който завърши кариерата си в Олимпиакос с 3552 точки в 282 мача. Българинът определи постижението като специално и призна, че не е очаквал да стигне до него, когато се присъединил към клуба.

„Преди две или три седмици ме попитахте за Йоргос Принтезис, а сега трябва да поставя името си до това на Василис, едно от най-големите, дори най-голямото име в историята на Евролигата. Това е нещо специално. Най-важни са отборните титли и ще го казвам до края. Когато дойдох тук, никога не съм очаквал това да се случи“, заяви Везенков.

През сезона българският национал записва средно по 19,1 точки, 5,9 борби и една асистенция на мач. Коефициентът му на полезно действие е 23,2 - най-високият в Евролигата. По резултатност пред него е единствено Надир Хифи от Париж Баскет със средно 20,8 точки на среща.

След двубоя Везенков благодари на клуба, президентите и семейството си за подкрепата и отново постави успехите на отбора над личните рекорди. Той се пошегува и със Спанулис, който сега е треньор на съперника на Олимпиакос в гръцкото първенство.

„Знам, че Василис се радва за мен. Ще се радва до неделя следобед. Знам, че след това няма да си говорим известно време, но най-важна е победата“, каза българският баскетболист.

Везенков остана доволен от успеха над Дубай, но призова съотборниците си да поддържат високо ниво от мач на мач.

„Не сме толкова добри, колкото показахме днес, но не сме и толкова слаби, колкото бяхме миналия петък при загубата от Цървена звезда. Трябва да сме постоянни“, добави той.