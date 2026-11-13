Митов: Таблата за предупреждение на „Тракия“ са доставени, но не са монтирани вече осем месеца

На брифинг в парламента Даниел Митов от ГЕРБ и бивш вътрешен министър коментира отговорността за пътната безопасност след тежката катастрофа на магистрала "Тракия".

Митов постави въпроса за неизградените електронни информационни табла в началото на автомагистрала „Тракия“ и отговорността за мерките за пътна безопасност след тежката катастрофа с множество жертви и ранени. По време на брифинг в Народното събрание той заяви, че таблата, предназначени да предупреждават шофьорите за опасности на пътя, са били доставени, но вече осем месеца не са монтирани.

„Миналата година съм подписал поръчка за електронни табла, които да бъдат поставени в началото на автомагистрала „Тракия“. Знаете ли какво става с тия табла? Доставени са и не са монтирани вече осем месеца. Седят“.

Той коментира и обществената поръчка за икони и балони на стойност около половин милион лева, като отхвърли твърденията, че я е подписал. По думите му тя е била изпълнявана по времето на Бойко Рашков, а той я е спрял.

„Бойко Рашков купуваше икони. Колко документи трябва да покажа? Поръчката е изпълнявана по времето на министър Бойко Рашков. Той е подписал тия икони, аз съм я спрял“.

Митов посочи още, че през миналата година статистиката за загиналите и ранените при катастрофи е била най-добрата от началото на воденето на подобни данни.

Той разказа и за използвани мерки за предупреждение на шофьорите при опасни ситуации, включително полицейски автомобили със светлинна сигнализация и предупредителни съоръжения.