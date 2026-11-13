Мирчев обвини управляващите в страх от Москва заради резервите на България към френска инициатива за сигурност

България подкрепи с резерви френската инициатива за европейска сигурност, като премиерът Румен Радев е поискал посланията да отразяват настоящия етап от преговорите за мир в Украйна. Това съобщи правителствената информационна служба.

Решението предизвика критики от съпредседателя на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев. В публикация във Фейсбук той заяви, че зад позицията на кабинета прозира страх от реакцията на Русия.

По думите му в Дъблин е била обсъдена френска инициатива за общи принципи на европейската сигурност, сред които правото на всяка държава самостоятелно да избира съюзите си и съвместните действия срещу хибридните заплахи.

Отново подкрепяме, но "с резерви". Отново трябва да се обяснява докъде сме съгласни и откъде започва притеснението ни да не подразним Москва, коментира Мирчев.

Той направи паралел с позицията на президента Илияна Йотова по повод съвместното изявление за Украйна в ООН. Според депутата тогава държавният глава е обяснила, че българските предложения за редакции не са били приети и не е имало възможност страната да изрази резерви.

Мирчев постави въпроса какво точно защитава България и кои нейни интереси налагат да се дистанцира от отделни ангажименти. Според него формулировката "подкрепяме с резерви" създава впечатление за нежелание на управляващите да заемат ясна позиция и за притеснение от реакцията на Кремъл.

В подкрепа на критиките си той посочи, че декларацията е приета от 39 държави, сред които всички членки на Европейския съюз.

"Декларацията е приета от 39 държави, сред които всички членки на Европейския съюз, които застават зад инициативата, а българските управляващи пак се държат така, сякаш лично трябва да поискат разрешение от Москва. България заслужава управление, което говори ясно и защитава позицията си с аргументи. Националното достойнство изисква гръбнак. Страхът от Кремъл не може вечно да минава за държавна мъдрост", посочва в публикацията си съпредседателят на "Да, България".