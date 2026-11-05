Мирчев: ДБ са против закриването на комисията по досиетата

Ние сме против закриването на комисията по досиетата, каза съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев пред журналисти в кулоарите на парламента.

"Смятаме, че нещата по-скоро трябва да вървят като в Унгария, където разкриха 60 000 агенти на тяхната Държавна сигурност (ДС), отколкото като в България, където се стремят по всякакъв начин да заметат следите от тази срамна част от българската история", обясни Мирчев.

Българите трябва да знаят "кой е бил част от ДС и кой не, както кой в момента има експозиция към властта по един или друг начин", допълни той.

На въпрос как ще коментират контрааргумента, че повечето от тези хора или са в пенсионна възраст, или са починали, Мирчев отговори, че голяма част от тях са били в Инициативния комитет на Илияна Йотова, например, предава БТА.

Голяма част от тях имат сериозна експозиция към властта, каза той и допълни, че българите имат право на тази прозрачност.

На въпрос за техните наследници във властта Мирчев каза, че не прави пряка връзка между родители и наследници, а е важно дали наследниците следват националния интерес и какви са действията им.