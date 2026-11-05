Новини
Търси
Подкаст
Общество

400 пратки с различни наркотици са задържани в склад на куриерска компания

400 пратки с различни наркотици са задържани в склад на куриерска компания

Наркотичните вещества са вложени в продукти за консумация като вейпове, бонбони и близалки

Митнически инспектори задържаха повече от 400 пратки с различни видове наркотични вещества в склад на куриерска компания, съобщиха от Агенция „Митници“ (АМ).

Наркотичните вещества са вложени в продукти за консумация като вейпове, бонбони и близалки.

Проверките са извършени на 3 ноември като част от операция „Хидра“, която отдел „Борба с наркотрафика“ на АМ повежда от месец май насам, уточниха от агенцията. В резултат на операцията вече са задържани повече от 5000 пратки с наркотици. 

Пратките са с произход държава от Европейския съюз и не подлежат на рутинен граничен контрол и митническо оформяне

Продуктите, които са предназначени за крайни получатели, се продават легално или полулегално в сайтове, базирани в европейски държави с по-либерален режим, като основни получатели са младежи и тийнейджъри. 

В рамките на операцията съвместно с отдел „Киберпрестъпност“ на ГДБОП са ограничени няколко сайта, базирани в България. Образувани са и множество досъдебни производства.

Още по темата

Шестима задържани при акция срещу разпространението на наркотици в Бургас

Шестима задържани при акция срещу разпространението на наркотици в Бургас

Девет задържани при акция срещу наркотиците в София: Сред тях има и деца

Девет задържани при акция срещу наркотиците в София: Сред тях има и деца

Канабис, амфетамин и екстази: Три вида наркотици откриха в жилище във Видин

Канабис, амфетамин и екстази: Три вида наркотици откриха в жилище във Видин

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Задържаха двама мъже във Враца за притежание на наркотици

Задържаха двама мъже във Враца за притежание на наркотици

39 машини са готови за зимното поддържане на Самоков и селата

39 машини са готови за зимното поддържане на Самоков и селата

Дим и миризма на изгоряло в метрото на София: Влак спря на станция НДК

Дим и миризма на изгоряло в метрото на София: Влак спря на станция НДК

16-годишен удари с глава 60-годишен учител след забележка

16-годишен удари с глава 60-годишен учител след забележка

25-годишна за втори път отправя фалшива бомбена заплаха в Пазарджик

25-годишна за втори път отправя фалшива бомбена заплаха в Пазарджик

Водещи

Задържаха двама мъже във Враца за притежание на наркотици

Задържаха двама мъже във Враца за притежание на наркотици

Борис Бонев предлага Общината да поеме на ръчно управление "Топлофикация"

Борис Бонев предлага Общината да поеме на ръчно управление "Топлофикация"

39 машини са готови за зимното поддържане на Самоков и селата

39 машини са готови за зимното поддържане на Самоков и селата

Спешна промяна в състава на ЦСКА за Лига на конференциите

Спешна промяна в състава на ЦСКА за Лига на конференциите

  • Преди 9 минути
Дим и миризма на изгоряло в метрото на София: Влак спря на станция НДК

Дим и миризма на изгоряло в метрото на София: Влак спря на станция НДК

  • Преди 10 минути
Нова вълна от бомбени заплахи в Европа: Четири самолета са застрашени по пътя към Чехия

Нова вълна от бомбени заплахи в Европа: Четири самолета са застрашени по пътя към Чехия

  • Преди 14 минути
Къде да гледаме Панатинайкос - ЦСКА в Лигата на конференциите?

Къде да гледаме Панатинайкос - ЦСКА в Лигата на конференциите?

  • Преди 20 минути
Край на една епоха: Кристиано Роналдо обяви сбогуването си с националния отбор на Португалия

Край на една епоха: Кристиано Роналдо обяви сбогуването си с националния отбор на Португалия

  • Преди 24 минути
Официално: Хари Кейн подписа нов договор с Байерн

Официално: Хари Кейн подписа нов договор с Байерн

  • Преди 24 минути
Кой е Джеймс Таларико – бившият учител, който успя да пробие републиканската крепост Тексас

Кой е Джеймс Таларико – бившият учител, който успя да пробие републиканската крепост Тексас

  • Преди 29 минути
Задържаха мъж, продавал райски газ на непълнолетни в Търговище

Задържаха мъж, продавал райски газ на непълнолетни в Търговище

16-годишен удари с глава 60-годишен учител след забележка

16-годишен удари с глава 60-годишен учител след забележка

25-годишна за втори път отправя фалшива бомбена заплаха в Пазарджик

25-годишна за втори път отправя фалшива бомбена заплаха в Пазарджик

Левски трябва да внимава за тези футболисти

Левски трябва да внимава за тези футболисти

  • Преди 35 минути
Мая Манолова заплаши "Топлофикация София" със съд и предупреди за завишени сметки за ток

Мая Манолова заплаши "Топлофикация София" със съд и предупреди за завишени сметки за ток

  • Преди 38 минути