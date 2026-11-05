400 пратки с различни наркотици са задържани в склад на куриерска компания

Митнически инспектори задържаха повече от 400 пратки с различни видове наркотични вещества в склад на куриерска компания, съобщиха от Агенция „Митници“ (АМ).

Наркотичните вещества са вложени в продукти за консумация като вейпове, бонбони и близалки.

Проверките са извършени на 3 ноември като част от операция „Хидра“, която отдел „Борба с наркотрафика“ на АМ повежда от месец май насам, уточниха от агенцията. В резултат на операцията вече са задържани повече от 5000 пратки с наркотици.

Пратките са с произход държава от Европейския съюз и не подлежат на рутинен граничен контрол и митническо оформяне.

Продуктите, които са предназначени за крайни получатели, се продават легално или полулегално в сайтове, базирани в европейски държави с по-либерален режим, като основни получатели са младежи и тийнейджъри.

В рамките на операцията съвместно с отдел „Киберпрестъпност“ на ГДБОП са ограничени няколко сайта, базирани в България. Образувани са и множество досъдебни производства.

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