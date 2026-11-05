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Северна Корея отправи остри критики към ЕС

Северна Корея отправи остри критики към ЕС
АР/БТА

Пхенян обвини Брюксел в политически мотивирани действия и го призова да се съсредоточи върху собствените си проблеми

Северна Корея отправи остри критики към Европейския съюз заради подготвяна резолюция на ООН, посветена на нарушенията на човешките права по света. Пхенян обвини Брюксел в политически мотивирани действия и го призова да се съсредоточи върху собствените си проблеми, съобщава Франс прес.

Севернокорейските власти отдавна са обект на критики от страна на ООН и международни организации заради системните нарушения на човешките права в страната. Сред основните поводи за безпокойство са лагерите за политически затворници, ограниченията на свободата на словото и силно ограниченият достъп на населението до информация.

От 2005 г. Общото събрание на ООН ежегодно приема резолюция, осъждаща нарушенията на човешките права в Северна Корея.

В изявление, разпространено от Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА), постоянното представителство на Пхенян в ООН обвини ЕС, че представя по манипулативен начин политиката и ситуацията с човешките права в страната.

Севернокорейската страна определи проектодокумента като "фарс" и "политически мотивирана провокация", като подчерта, че защитата на човешките права не е изключителна компетентност на западните държави.

В изявлението се отправят критики и към ситуацията в Европа. Пхенян посочва протестите в градове като Париж и Брюксел и заявява, че Европейският съюз трябва да обърне внимание на собствените си проблеми, вместо да отправя обвинения към други държави.

Очаква се проектът за резолюция да бъде разгледан и гласуван този месец от Третата комисия на Общото събрание на ООН, преди да бъде внесен за окончателно одобрение от пленарния състав.

Миналата година върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви, че положението в Северна Корея не е отбелязало подобрение през последното десетилетие, а в редица отношения дори се е влошило, припомня Франс прес.

 
 
 

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