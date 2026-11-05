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Официалното представяне на проекта на бюджет на България за 2027 г. ще бъде утре в УНСС

Официалното представяне на проекта на бюджет на България за 2027 г. ще бъде утре в УНСС
БТА

Радев ще запознае обществото с визията и политиките, заложени във финансовия план на държавата

Официалното представяне на проекта на Закона за държавния бюджет на България за 2027 г. ще се състои утре от 13:00 часа в Аула „Максима“ на Университета за национално и световно стопанство, съобщиха от Министерството на финансите.

Министър-председателят Румен Радев ще запознае обществото с визията и политиките, заложени във финансовия план на държавата за следващата година.

Предвижда се всеки един от министрите да защити публично основните акценти в сферата, за която отговаря, се посочва в съобщението.
 

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