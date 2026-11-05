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Двама души загинаха при мощна експлозия в жилищна сграда в Албания

Двама души загинаха при мощна експлозия в жилищна сграда в Албания
Pixabay

Полицейски и пожарни екипи продължават разчистването на отломките

Двама души загинаха при мощна експлозия в жилищна сграда в албанския град Елбасан, съобщи информационният портал "Шчиптаря", позовавайки се на местната полиция.

Жертвите са 82-годишна жена и 69-годишен мъж. Взривът е станал вчера следобед на третия етаж на сградата. По първоначални данни причината вероятно е неизправност на газова бутилка.

Десет души, сред които и дете, са били транспортирани до болница след инцидента заради вдишване на голямо количество дим при последвалия пожар.

Тялото на възрастната жена е открито още вчера на втория етаж, докато мъжът е намерен рано тази сутрин под отломките на разрушената сграда.

Експлозията е причинила сериозни конструктивни щети, включително пропадане и срутване на части от етажите. Всички обитатели са евакуирани, а достъпът до сградата остава ограничен.

Полицейски и пожарни екипи продължават разчистването на отломките и работата по обезопасяването на района.

 
 
 

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