Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Албания настоява ЕС да оценява напредъка ѝ към членство според постигнатите реформи

Албания настоява ЕС да оценява напредъка ѝ към членство според постигнатите реформи
Снимка: AP/БТА

Външният министър Ферит Ходжа заяви, че Тирана не търси преференциално отношение или ускорен път към присъединяване, но очаква конкретни резултати от усилията си

Албания не търси преки пътища към членство в Европейския съюз, но очаква напредъкът ѝ да бъде оценяван въз основа на реално постигнатите резултати, заяви външният министър Ферит Ходжа в сряда.

Той говори на международната конференция "Разширяване на ЕС: Оценка на нови концепции и перспективи за 2027 г.", организирана от Германския съвет за външни отношения (DGAP). Според Ходжа промените в геополитическата обстановка превръщат разширяването на ЕС в стратегическа необходимост за сигурността на Европа.

Министърът подчерта, че това не трябва да води до компромиси със съдържанието на процеса или с изискваните стандарти. По думите му необходимостта от реформи остава непроменена.

"Ние не се стремим към реформи просто за да станем европейци, а защото сме европейци и защото нашите граждани заслужават институции, които отговарят на европейските стандарти", каза Ходжа.

Той уточни, че Албания не настоява за специално отношение или съкратен път към членство. Според него присъединяването трябва да бъде резултат от последователно изпълнение на реформите и покриване на европейските критерии.

"Членството в ЕС трябва да се заслужи по заслуги, а не да се даде като акт на солидарност. То се заслужва чрез реформа след реформа, глава след глава, стандарт след стандарт, чрез изграждане на ефективни, демократични и отговорни институции - институции, от които Албания се нуждае сама по себе си и които са необходими за членството в ЕС."

Ходжа заяви, че страната вече следва този подход чрез прилагане на реформи, постигане на резултати и осигуряване на отчетност.

"Албания прави точно това: прилага реформи, постига резултати, осигурява отчетност и търси оценка въз основа на заслугите."

Външният министър обаче посочи, че принципът на оценяване според заслугите трябва да се прилага както към кандидатстващите държави, така и към самия Европейски съюз. По думите му европейските институции трябва да реагират с конкретни стъпки, когато страните кандидатки изпълняват необходимите условия.

"Но процесът, основан на заслуги, трябва да работи в двете посоки. Когато страните кандидатки постигнат резултати, Европа трябва да отговори. Когато реформите дадат осезаеми резултати, тези резултати трябва да се отразят в конкретен напредък."

В заключение Ходжа определи разширяването не просто като увеличаване на броя на държавите членки, а като възможност за укрепване на европейската сигурност и единство.

"Разширяването не е просто разширяване на Европейския съюз. Става въпрос за изграждането на по-силна, по-сигурна Европа, която най-накрая е напълно обединена", каза Ходжа.

Още по темата

Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

Черна гора и Албания искат помощ от НАТО срещу руската дезинформация и хибридните атаки

Черна гора и Албания искат помощ от НАТО срещу руската дезинформация и хибридните атаки

Албания, Северна Македония и Черна гора подкрепиха санкциите на ЕС срещу Русия

Албания, Северна Македония и Черна гора подкрепиха санкциите на ЕС срещу Русия

Студентските протести в Албания продължават с искания за оставката на премиера Еди Рама

Студентските протести в Албания продължават с искания за оставката на премиера Еди Рама

Шестима арестувани след сблъсъци между протестиращи и полицията в Албания

Шестима арестувани след сблъсъци между протестиращи и полицията в Албания

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Румъния вдигна два F-16 заради засечена въздушна цел край границата с Украйна

Румъния вдигна два F-16 заради засечена въздушна цел край границата с Украйна

Над 1500 души бяха блокирани на гръцки остров след бомбена заплаха срещу круизен кораб

Над 1500 души бяха блокирани на гръцки остров след бомбена заплаха срещу круизен кораб

Брюксел към Скопие: Без българите в Конституцията няма път към ЕС

Брюксел към Скопие: Без българите в Конституцията няма път към ЕС

Порои предизвикаха наводнения в Истанбул, десетки автомобили са под вода, издирват изчезнали

Порои предизвикаха наводнения в Истанбул, десетки автомобили са под вода, издирват изчезнали

Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

Водещи

След отричането на Радев: Мирчев показа документ за прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ

След отричането на Радев: Мирчев показа документ за прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ

  • Преди 2 минути
Зеленски награди Мелания Тръмп с орден

Зеленски награди Мелания Тръмп с орден

  • Преди 7 минути
Свлачища и срутища затрудняват движението по пътищата в Смолянско след обилните валежи

Свлачища и срутища затрудняват движението по пътищата в Смолянско след обилните валежи

  • Преди 10 минути
Моджтаба Хаменей: Враждебността на САЩ към Иран няма да се промени след изборите

Моджтаба Хаменей: Враждебността на САЩ към Иран няма да се промени след изборите

  • Преди 19 минути
Два общински имота срещу един частен: Планът на Терзиев за спасяване на "Слънчева алея"

Два общински имота срещу един частен: Планът на Терзиев за спасяване на "Слънчева алея"

„Евростат“: България е сред първенците по поскъпване на електроенергията за бизнеса в ЕС

„Евростат“: България е сред първенците по поскъпване на електроенергията за бизнеса в ЕС

  • Преди 28 минути
Прокуратурата иска по-тежки присъди за мъжа и жената, измъчвали и убивали животни в Свищов

Прокуратурата иска по-тежки присъди за мъжа и жената, измъчвали и убивали животни в Свищов

  • Преди 30 минути
Китай планира да изпрати астронавти на Луната преди 2030 г. и ускорява надпреварата с НАСА

Китай планира да изпрати астронавти на Луната преди 2030 г. и ускорява надпреварата с НАСА

  • Преди 33 минути
Северна Корея изстреля няколко ракети към Японско море

Северна Корея изстреля няколко ракети към Японско море

  • Преди 38 минути
Усмирителната риза на Тръмп не е добра новина за Европа

Усмирителната риза на Тръмп не е добра новина за Европа

  • Преди 39 минути
Гаел Монфис се сбогува с тениса в родния Париж

Гаел Монфис се сбогува с тениса в родния Париж

  • Преди 40 минути
Тировете през Петрохан предизвикаха недоволство: Съветници предупреждават за риск от инциденти

Тировете през Петрохан предизвикаха недоволство: Съветници предупреждават за риск от инциденти

  • Преди 41 минути
Работещи в МБАЛ – Хасково подкрепят директора си д-р Георги Гелов с протест

Работещи в МБАЛ – Хасково подкрепят директора си д-р Георги Гелов с протест

Демократите си осигуряват мнозинство сред губернаторите в САЩ за първи път от 15 години

Демократите си осигуряват мнозинство сред губернаторите в САЩ за първи път от 15 години

  • Преди 54 минути
Фланелката на Левандовски се продава по-добре от тази на Меси в МЛС

Фланелката на Левандовски се продава по-добре от тази на Меси в МЛС

  • Преди 55 минути