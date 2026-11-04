Албания настоява ЕС да оценява напредъка ѝ към членство според постигнатите реформи

Албания не търси преки пътища към членство в Европейския съюз, но очаква напредъкът ѝ да бъде оценяван въз основа на реално постигнатите резултати, заяви външният министър Ферит Ходжа в сряда.

Той говори на международната конференция "Разширяване на ЕС: Оценка на нови концепции и перспективи за 2027 г.", организирана от Германския съвет за външни отношения (DGAP). Според Ходжа промените в геополитическата обстановка превръщат разширяването на ЕС в стратегическа необходимост за сигурността на Европа.

Министърът подчерта, че това не трябва да води до компромиси със съдържанието на процеса или с изискваните стандарти. По думите му необходимостта от реформи остава непроменена.

"Ние не се стремим към реформи просто за да станем европейци, а защото сме европейци и защото нашите граждани заслужават институции, които отговарят на европейските стандарти", каза Ходжа.

Той уточни, че Албания не настоява за специално отношение или съкратен път към членство. Според него присъединяването трябва да бъде резултат от последователно изпълнение на реформите и покриване на европейските критерии.

"Членството в ЕС трябва да се заслужи по заслуги, а не да се даде като акт на солидарност. То се заслужва чрез реформа след реформа, глава след глава, стандарт след стандарт, чрез изграждане на ефективни, демократични и отговорни институции - институции, от които Албания се нуждае сама по себе си и които са необходими за членството в ЕС."

Ходжа заяви, че страната вече следва този подход чрез прилагане на реформи, постигане на резултати и осигуряване на отчетност.

"Албания прави точно това: прилага реформи, постига резултати, осигурява отчетност и търси оценка въз основа на заслугите."

Външният министър обаче посочи, че принципът на оценяване според заслугите трябва да се прилага както към кандидатстващите държави, така и към самия Европейски съюз. По думите му европейските институции трябва да реагират с конкретни стъпки, когато страните кандидатки изпълняват необходимите условия.

"Но процесът, основан на заслуги, трябва да работи в двете посоки. Когато страните кандидатки постигнат резултати, Европа трябва да отговори. Когато реформите дадат осезаеми резултати, тези резултати трябва да се отразят в конкретен напредък."

В заключение Ходжа определи разширяването не просто като увеличаване на броя на държавите членки, а като възможност за укрепване на европейската сигурност и единство.

"Разширяването не е просто разширяване на Европейския съюз. Става въпрос за изграждането на по-силна, по-сигурна Европа, която най-накрая е напълно обединена", каза Ходжа.