Над 1500 души бяха блокирани на гръцки остров след бомбена заплаха срещу круизен кораб
След получаването на заплахата гръцката брегова охрана започнала проверка на плавателния съд
Над 1500 души бяха временно блокирани на гръцкия остров Сирос заради бомбена заплаха срещу круизен кораб, пътуващ към Израел. Неизвестно лице подало сигнал, че към корпуса на плавателния съд е прикрепено взривно устройство, съобщиха гръцките власти, цитирани от Times of Israel.
Корабът „Краун Айрис“ (Crown Iris), плаващ под панамски флаг и собственост на израелската компания Mano Maritime, е трябвало да отпътува към Хайфа с 940 пътници и 597 членове на екипажа.
След получаването на заплахата гръцката брегова охрана започнала проверка на плавателния съд. В операцията участвали специално обучено куче за откриване на експлозиви, частен водолаз и специализирано подразделение на бреговата охрана.
Проверка не откри взривно устройство
По-късно израелски медии съобщиха, че щателната проверка не е установила наличие на взривно устройство или други подозрителни обекти.
След приключването на операцията пътниците и членовете на екипажа получили разрешение да се върнат на борда, а корабът трябвало да продължи пътуването си.
Случаят е бил обсъден и от командващия израелските военноморски сили вицеадмирал Еял Харел с представители на службите за сигурност Шин Бет и Мосад. По информация на военен източник разследването се провежда съвместно с гръцките служби.
Пътник от кораба разказа пред израелското издание Israel Hayom, че хората били временно свалени на брега и трябвало да изчакат разрешение за повторно качване.
По думите му екипажът осигурил вода и столове, а възрастните хора и децата били настанени във фоайето на близък хотел, за да се предпазят от студа.
„Като цяло хората тук запазват спокойствие. Изглежда, че някой е скучаел и е решил да изплаши пристанищните власти, вместо да си намери нещо по-добро за правене“, коментирал пътникът.
Поредица от фалшиви бомбени заплахи в Европа
Инцидентът на Сирос се случва на фона на серия от фалшиви сигнали за поставени взривни устройства. По-рано във вторник най-малко седем полета в Европа станаха обект на подобни заплахи, довели до нарушения в работата на летищата.
При последвалите проверки в нито един от засегнатите самолети не бяха открити експлозиви.
Засега нито една държава не е отправила официални обвинения за организирането на заплахите. Случаите обаче се разглеждат на фона на предупреждения от европейски представители за предполагаеми хибридни операции и саботажни действия, свързвани с Русия и Иран. Москва и Техеран отричат подобни обвинения.
През същата седмица неидентифицирани хакери предизвикаха проблеми с хладилни и фризерни системи в супермаркети в няколко европейски държави.
Според експерти фалшивите сигнали за бомби може да са част от по-широк модел на действия, чиято цел е да създават хаос и да нарушават нормалното функциониране на обществото с относително малко средства и без лесно установими извършители.
„От железопътния транспорт до хранителната инфраструктура, както виждаме при хакнатите хладилници, и всякакви други операции – всичко това се вписва в представата за руски държавни структури, които искат да дестабилизират Европа“, заяви Ерик Схаутен, ръководител на компанията за авиационна сигурност Dyami.