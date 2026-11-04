София планира паметник на историческия си кмет и монумент в памет на граничарите

Два нови паметника могат да бъдат изградени в София, ако Столичният общински съвет (СОС) одобри предложенията на предстоящото си заседание на 5 ноември. Единият монумент ще бъде посветен на бившия столичен кмет инж. Иван Иванов, а другият ще отдава почит на българските граничари. Това съобщиха от пресцентъра на СОС, цитирани от БТА.

Първият доклад е внесен от кмета Васил Терзиев и група общински съветници. Той предвижда финализиране на дългогодишната процедура по изграждането на паметник на инж. Иван Иванов, останал в историята като един от най-значимите градоначалници на София.

Управлението на Иван Иванов е известно като "Златното десетилетие за София" заради мащабните инфраструктурни проекти, които променят облика на столицата.

Сред най-значимите постижения от този период са изграждането на Рилския водопровод, мащабното павиране на столичните улици, модернизацията на парковете и строителството на редица административни и културни сгради.

Предвижда се паметникът да бъде разположен на кръстовището на бул. "Драган Цанков" и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", непосредствено пред метростанция "Стадион "Васил Левски".

Второто предложение е внесено от председателя на СОС Цветомир Петров и общински съветници от различни политически групи. То предвижда поставянето на паметник на "Героя-граничар" в градината "Св. Климент Охридски" в София.

Инициативата е на Главна дирекция "Гранична полиция" и фондация "Емил Шарков", като целта е да бъде отдадена почит на служителите, загубили живота си при изпълнение на служебния си дълг.

Монументът ще символизира признателността към хората, работили за опазването на държавната граница, националната сигурност и външните граници на Европейския съюз.

Идейният проект е разработен от скулптора Красимир Ангелов и архитект Станислав Константинов. Според предложението паметникът ще представлява автентична гранична пирамида, изработена от светъл гранит, с височина 160 сантиметра.

Пред нея ще бъде поставена бронзова плоча с релефна карта на България и патинирана "гранична бразда", върху която ще бъдат изобразени отпечатъци от стъпки.

На паметника ще бъдат изписани посланията "Нито крачка назад, зад нас България" и "Поклон и признателност на българския граничар".

Всички разходи за изработването и монтажа на паметника на "Героя-граничар" ще бъдат покрити чрез дарения от фондация "Емил Шарков", без да се предвижда финансиране за тези дейности от общинския бюджет.

Последващата поддръжка на монумента ще бъде поета от Главна дирекция "Гранична полиция".

Очаква се мястото да се използва и за ежегодни тържествени церемонии по повод професионалния празник на дирекцията, който се отбелязва на 22 декември.

Двете предложения ще бъдат подложени на гласуване на заседанието на СОС на 5 ноември, когато общинските съветници ще се съберат за първи път след повече от месец прекъсване заради президентските избори.

В предварителния дневен ред са включени общо 88 доклада и пет питания.

Окончателното решение за двата паметника предстои да бъде взето от общинските съветници.