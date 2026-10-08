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Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната
БТА

Милошев изтъкна, че паметникът е построен преди 100 години

Паметникът на връх Шипка е най-сложният обект за реконструкция в цяла България. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев на пресконференция в галерия „Средец“ на Министерството на културата.

Министърът и специалисти, ангажирани с ремонта и реставрацията на Паметника на свободата на връх Свети Никола (днес – връх Шипка), представиха подробности за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника.

Милошев изтъкна, че паметникът е построен преди 100 години и се намира на надморска височина 1330 метра, което създава специфични условия за извършването на дейностите.

Той представи специалистите, ангажирани с проекта и работата по паметника, сред които са проф. Петко Петков, проф. Вера Бонева, проф. Пламен Митев, Мая Миланова, Лъчезар Павлов, д-р Чавдар Ангелов, проф. Димитър Назърски и инж. Янко Петков, информира БТА. 

Министър Милошев коментира и въпроса за информацията, определена като търговска тайна. По думите му според Закона за обществените поръчки фирмата, която изпълнява обществената поръчка за реконструкцията на паметника, има право да посочи отделни дейности по изпълнението на проекта, информацията за които желае да запази като търговска тайна.

След разговори с фирмата изпълнител обаче е постигнато съгласие „абсолютно цялата поръчка да бъде отворена“. По думите на министъра това е „по-скоро стандартна процедура, а не желание на фирмата изпълнител специално да поставя някаква експозитност за информация“.

Милошев съобщи също, че на всеки 10 дни директорът на музея ще предоставя на Министерството на културата писмен отчет с актуална информация за извършените дейности. 

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