Мъж загина при пожар в къща в ловешкото село Александрово, съобщиха от полицията.

Огънят е избухнал през нощта на 23 срещу 24 ноември. При гасенето на пожара е открито тяло, за което се предполага, че е на 68-годишния обитател на имота.

По данни на съседи мъжът живеел сам и имал затруднения в придвижването.

Към момента не се съобщава каква е причината за възникването на пожара.