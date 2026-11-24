Трагедия в Ловешко: Мъж загина при пожар в дома си
Предполага се, че жертвата е 68-годишният обитател на имота, който живеел сам
Мъж загина при пожар в къща в ловешкото село Александрово, съобщиха от полицията.
Огънят е избухнал през нощта на 23 срещу 24 ноември. При гасенето на пожара е открито тяло, за което се предполага, че е на 68-годишния обитател на имота.
По данни на съседи мъжът живеел сам и имал затруднения в придвижването.
Към момента не се съобщава каква е причината за възникването на пожара.