При пожар на два автомобила в Банско е пострадал възрастен мъж, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Благоевград.

След оказана медицинска помощ, пострадалият е освободен за домашно лечение.

Около два часа тази нощ е получен сигналът за пожар на автомобилите, паркирани един зад друг под навес към жилище в планинския град. Огънят е потушен от екип на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Банско. При пожара са нанесени щети на двата автомобила, както и на покривната конструкция на навеса, предава БТА.

През последното денонощие пожарните екипи са реагирали на 188 за произшествия в страната, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. С материални щети са възникнали 13 пожара, от които седем - в жилищни сгради, извършени са 122 спасителни дейности и помощни операции.