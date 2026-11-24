Черногорският съдия Никола Дабанович получи наряд за гостуването на Левски срещу Марсилия в основната фаза на Лига Европа. Опитният арбитър ще ръководи двубоя на стадион „Велодром“ в четвъртък от 19:45 часа българско време. Името на Дабанович не е непознато за българския футбол. Той има история с Лудогорец, след като ръководи двубой на разградчани срещу Рома в груповата фаза на Лига Европа през 2022 година.

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Тогава българският тим поведе на „Олимпико“, но в крайна сметка загуби с 1:3. Срещата се запомни с две отсъдени дузпи в полза на италианците, реализирани съответно в 56-ата и 65-ата минута. В заключителните минути Дабанович показа и червен картон на Оливие Вердон, оставяйки Лудогорец с човек по-малко.

Решенията му предизвикаха сериозни претенции от страна на разградчани, но това не попречи на черногореца да продължи да получава назначения в европейските клубни турнири.

Сериозен международен опит

Дабанович е сред утвърдените съдии на европейската сцена. До момента той е ръководил 65 срещи в клубните турнири на УЕФА, а 37 от тях са били в основната фаза на състезанията.

Освен мача на Лудогорец срещу Рома, черногорецът има и един двубой с участието на българския национален отбор. През 2021 година той е главен съдия при загубата на България с 1:3 от Швейцария на стадион „Васил Левски“.