България трябва да има дългосрочна национална стратегия за развитието на индустрията, съчетаваща разбирането за глобалните икономически тенденции с националните специфики и предимства на страната. Това заяви президентът Илияна Йотова, която откри днес кръгла маса на тема „Актуално състояние, проблеми и насоки за развитие на българската индустрия“.

По думите на президента необходими са конкретни решения, а не поредната стратегия, която да остане само на хартия.

В рамките на форума беше представен доклад на Конфедерацията на българската индустрия (КБИ) за състоянието на българската индустрия през периода 2016-2025 г. Форумът се организира съвместно от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и КБИ.

„Държава, която няма амбиция да произвежда и да има добавена стойност, постепенно губи способността си да определя не просто собственото си бъдеще, а и своето развитие“, посочи президентът, предава БТА.

Тя отбеляза, че светът преминава през дълбока трансформация, при която се пренареждат глобалните вериги на доставки, засилва се конкуренцията за инвестиции и технологии и се променя енергийната архитектура. Индустриалната политика отново заема централно място в стратегиите на водещите икономики.

Според Йотова една от големите слабости в развитието на европейската икономика през последните десетилетия е бил отказът от засилено индустриално производство. Част от водещите европейски икономики са предпочели да изнесат производствените си мощности към други държави заради по-евтиния труд и производствените разходи. Впоследствие обаче Европа е осъзнала, че не може да бъде конкурентоспособна, ако губи индустриалните си способности.

Президентът изрази резерви към някои аспекти на зелената икономика и посочи, че тя не трябва да се превръща в пречка за конкурентоспособността. Според нея бюрокрацията и административните ограничения понякога задушават предприемаческия дух и допринасят за изоставането на Европа в редица сектори спрямо други водещи икономики.

В този контекст Йотова постави въпроса дали България ще бъде активен участник в новата индустриална трансформация на Европа, или ще остане в периферията като пазар за чужда продукция, доставчик на евтин труд и икономика с ограничена добавена стойност.

По думите ѝ страната има потенциал да бъде активен участник в тази трансформация, но за целта е необходима дългосрочна национална стратегия. Тя трябва да определя кои отрасли ще бъдат развивани с оглед на предимствата и специфичните възможности на България.

"Държавата има роля да създава условия за целенасочени инвестиции в стратегически отрасли, да насърчава инициативите и производството и да облекчава административните и лицензионните процедури", каза Йотова, като призова за по-стабилна законодателна и данъчна регулация, която да не се променя при всяка политическа конюнктура и да не поставя бизнеса пред непрекъснато променящи се условия.

Президентът посочи, че е необходимо да се ускори технологичната модернизация на индустрията. Тя обърна внимание и на ролята на изкуствения интелект, който променя начина на производство, управление и реализация на продукцията.

„Изкуственият интелект е нещо, което трябва да бъде подчинено на човека, а не да се развива обратно“, заяви Йотова. Тя призова темата да не се използва само като устойчиво словосъчетание за представяне на визии за бъдещето или като оправдание за съкращаването на работни места.

"Индустрията на бъдещето ще се развива чрез знания, инженерни компетентности, научни изследвания и иновации. Това изисква промени в професионалното образование, развитие на техническите университети, приложната наука и връзката между образователните институции и бизнеса", посочи президентът.

Тя отбеляза, че при срещите си с представители на големи, средни и малки компании и с работодателски организации често чува критики за прекъснатата връзка между българското образование и потребностите на икономиката. Проблемът, по думите ѝ, засяга както висшето, така и средното образование.

Йотова призова за съвместна работа с Министерството на образованието за преодоляване на допуснатите през годините слабости.

Според президента е необходимо по-силно професионално обучение, съобразено с нуждите на българската икономика. Тя посочи, че дуалното обучение може да бъде допълнителна възможност, но не може да замени качественото професионално образование в средните училища.

Йотова отбеляза, че процесът трябва да бъде двустранен – бизнесът трябва да осигурява възможности за практическа подготовка на учениците и последваща професионална реализация, а образователните институции да подготвят кадри според потребностите на предприятията. По думите ѝ и директори, и преподаватели в професионални паралелки поставят въпроса за недостатъчните възможности, които бизнесът предоставя на учениците за допълнителна подготовка и практика.

"Енергетиката е друга ключова тема за конкурентоспособността на индустрията", заяви президентът.

Според Илияна Йотова предприятията се нуждаят от достъп до електроенергия за производството си, сигурни доставки и предвидими цени. Бизнесът трябва да развива нови енергийни технологии, а държавата да модернизира инфраструктурата и да използва стратегическото си положение в регионален, европейски и световен план.

Йотова призова правителството да подходи с внимание и отговорност към потенциалните промени в европейската система за търговия с емисии, така че те да не доведат до допълнителни тежести за българската индустрия.

Тя коментира и предстоящите дискусии по многогодишната финансова рамка на Европейския съюз до 2034 г. По думите ѝ има сериозни резерви в редица европейски държави към предложената рамка, а страните от Вишеградската група са изразили несъгласие с нея. Йотова изрази съмнение, че документът ще бъде приет до края на годината, но подчерта, че от следващия финансов период зависят възможностите на държавите да планират собственото си икономическо развитие.