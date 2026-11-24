През октомври са образувани 1041 досъдебни производства за престъпления, свързани с наркотици, при 770 през септември. Това е ръст от малко над 35% за месец, показват данните на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР, оповестени от държавното обвинение.

Между 1 и 31 октомври са проведени 481 специализирани полицейски операции. При тях са открити над 30 кг кокаин, 476 кг марихуана, 390 кг канабис и още 414 кг канабисови стръкове, както и близо 2 кг хероин. Разкрити са 12 лаборатории и площи за производство или отглеждане на наркотични вещества.

Отделно през октомври са проведени 333 полицейски операции срещу незаконната миграция. Установени са 23 граждани на трети страни, които са пребивавали незаконно в България. Задържани са 47 души за незаконно превеждане през границата или подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават през страната.

Между май и септември броят на полицейските операции срещу наркотиците е нараснал с близо 2% спрямо същия период на 2025 г. Задържаните са 4765 души при 4049 година по-рано, което е увеличение със 17,7%.

В началото на ноември вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че към септември МВР е иззело около 18 кг вещества, съдържащи фентанил. По думите му количеството е два пъти и половина повече от иззетото през цялата 2025 г. и десет пъти повече спрямо 2024 г.