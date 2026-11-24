Линдзи Вон направи първата си разходка извън дома след поредната тежка операция на левия крак. Ски легендата подкара скутер, с който отиде за коледни покупки. Компанията й правеше и нейния домашен любимец - кучето Чанс.

Линдзи Вон претърпя девета операция след ужасяващия инцидент на олимпийските игри

Вон сподели видео от посещението си в магазин за декорации и материали за творчество в социалните мрежи. Към кадрите тя написа с чувство за хумор: „Първо излизане от вкъщи… разбира се, че беше за коледно пазаруване с Чанс, и трябваше отново да взема скутера си“.

Публикацията бързо привлече вниманието на феновете, които се зарадваха да видят американката отново навън и в добро настроение след изключително тежките месеци.

Наскоро Вин претърпя девета операция на левия крак след тежките инциденти през 2026 година. Последната хирургическа интервенция беше извършена на 11 ноември и продължи повече от пет часа. Лекарите отстраниха металните пластини и винтове, поставени при предишните операции, и възстановиха предната кръстна връзка на коляното.

Тежката травма започна с разкъсване на предната кръстна връзка по време на състезание от Световната купа в Кран-Монтана през януари. Въпреки контузията Вон реши да участва на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. В спускането обаче тя падна само секунди след старта и получи сложна фрактура на тибията и сериозни увреждания на левия крак.

Последваха месеци на операции и възстановяване. След последната интервенция американката очаква нов период от шест до девет месеца рехабилитация, преди да може да се върне към пълноценни физически натоварвания.

Вон е една от най-успешните състезателки в историята на алпийските ски. Тя има 84 победи за Световната купа и олимпийско злато в спускането от Ванкувър 2010. След като сложи край на кариерата си през 2019 г., американката се завърна към състезанията през 2024 г.

Засега основната ѝ цел е пълното възстановяване. Но дори първото излизане със скутер показва, че Вон не губи чувството си за хумор и решимостта да продължи напред.