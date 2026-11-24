Линдзи Вон тръгна за коледни покупки със скутер
Ски легендата излезе от дома си за първи път след девета операция на крака
Линдзи Вон направи първата си разходка извън дома след поредната тежка операция на левия крак. Ски легендата подкара скутер, с който отиде за коледни покупки. Компанията й правеше и нейния домашен любимец - кучето Чанс.
Линдзи Вон претърпя девета операция след ужасяващия инцидент на олимпийските игри
Вон сподели видео от посещението си в магазин за декорации и материали за творчество в социалните мрежи. Към кадрите тя написа с чувство за хумор: „Първо излизане от вкъщи… разбира се, че беше за коледно пазаруване с Чанс, и трябваше отново да взема скутера си“.
Публикацията бързо привлече вниманието на феновете, които се зарадваха да видят американката отново навън и в добро настроение след изключително тежките месеци.
Наскоро Вин претърпя девета операция на левия крак след тежките инциденти през 2026 година. Последната хирургическа интервенция беше извършена на 11 ноември и продължи повече от пет часа. Лекарите отстраниха металните пластини и винтове, поставени при предишните операции, и възстановиха предната кръстна връзка на коляното.
Тежката травма започна с разкъсване на предната кръстна връзка по време на състезание от Световната купа в Кран-Монтана през януари. Въпреки контузията Вон реши да участва на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. В спускането обаче тя падна само секунди след старта и получи сложна фрактура на тибията и сериозни увреждания на левия крак.
Последваха месеци на операции и възстановяване. След последната интервенция американката очаква нов период от шест до девет месеца рехабилитация, преди да може да се върне към пълноценни физически натоварвания.
Вон е една от най-успешните състезателки в историята на алпийските ски. Тя има 84 победи за Световната купа и олимпийско злато в спускането от Ванкувър 2010. След като сложи край на кариерата си през 2019 г., американката се завърна към състезанията през 2024 г.
Засега основната ѝ цел е пълното възстановяване. Но дори първото излизане със скутер показва, че Вон не губи чувството си за хумор и решимостта да продължи напред.