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Линдзи Вон претърпя девета операция след ужасяващия инцидент на олимпийските игри

Линдзи Вон претърпя девета операция след ужасяващия инцидент на олимпийските игри
БТА

Въпреки всички изпитания 42-годишната американка не е затворила окончателно вратата към спорта

Ски легендата Линдзи Вон продължава тежката си битка за пълно възстановяване. Американката претърпя деветата си операция след ужасяващото падане по време на олимпийските игри в Милано/Кортина по-рано през годината. Интервенцията беше извършена успешно, а самата Вон съобщи новината на своите последователи в социалните мрежи. Преди операцията тя призна, че изпитва едновременно притеснение и надежда, че най-накрая ще успее да остави тежкия период зад гърба си.

„Това ще бъде деветата ми операция и се моля да бъде последната“, сподели легендарната скиорка.

Девет месеца след кошмарното падане

Тежкият период за Вон започна на 8 февруари 2026 г., когато тя претърпя сериозен инцидент по време на олимпийското спускане в Кортина д'Ампецо. Американката загуби контрол върху ските си след контакт с врата от трасето и падна тежко. Последствията бяха изключително сериозни - фрактура на лявата подбедрица, счупване в областта на тибиалното плато и фрактура на десния глезен.

Състоянието й наложи незабавно да бъде откарана от пистата с хеликоптер, а в болницата се наложиха няколко последователни операции. В определен момент лекарите трябваше да извършат и фасциотомия заради опасно повишено налягане в мускулните отделения на крака: усложнение, което застрашава кръвоснабдяването и тъканите.

Самата Вон разкри, че травмите са били толкова тежки, че е съществувал риск да загуби левия си крак.

Какво предстои след деветата операция?

Последната интервенция имаше за цел да премахне металните пластини и винтовете, които стабилизираха счупената кост, както и да позволи реконструкцията на предната кръстна връзка на лявото коляно. Припомняме, че Вон скъса кръстната си връзка още преди олимпийските игри, по време на състезание от Световната купа в Кран-Монтана. Въпреки травмата тя реши да участва в Милано и Кортина, но последвалото падане усложни значително състоянието й.

Американката трябваше да изчака костите й да заздравеят, преди лекарите да могат да извършат необходимата реконструкция на връзката. Предстои й нов продължителен период на възстановяване. Според предварителните очаквания рехабилитацията може да продължи между шест и девет месеца.

Ще се върне ли Линдзи Вон отново на пистата?

Въпреки всички изпитания 42-годишната американка не е затворила окончателно вратата към състезателния спорт. Вон признава, че все още има въпроси относно бъдещето си, но не желае да обявява край на кариерата си, преди да се възстанови напълно и отново да стъпи на ски.

„Не искам да затварям вратата към състезанията. Трябва да бъда на 100%, преди да взема подобно решение“, сподели тя пред USA Today.

Линдзи Вон е олимпийска шампионка от Ванкувър 2010, трикратна олимпийска медалистка и една от най-успешните състезателки в историята на алпийските ски.

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