Линдзи Вон претърпя девета операция след ужасяващия инцидент на олимпийските игри

Ски легендата Линдзи Вон продължава тежката си битка за пълно възстановяване. Американката претърпя деветата си операция след ужасяващото падане по време на олимпийските игри в Милано/Кортина по-рано през годината. Интервенцията беше извършена успешно, а самата Вон съобщи новината на своите последователи в социалните мрежи. Преди операцията тя призна, че изпитва едновременно притеснение и надежда, че най-накрая ще успее да остави тежкия период зад гърба си.

„Това ще бъде деветата ми операция и се моля да бъде последната“, сподели легендарната скиорка.

Девет месеца след кошмарното падане

Тежкият период за Вон започна на 8 февруари 2026 г., когато тя претърпя сериозен инцидент по време на олимпийското спускане в Кортина д'Ампецо. Американката загуби контрол върху ските си след контакт с врата от трасето и падна тежко. Последствията бяха изключително сериозни - фрактура на лявата подбедрица, счупване в областта на тибиалното плато и фрактура на десния глезен.

Състоянието й наложи незабавно да бъде откарана от пистата с хеликоптер, а в болницата се наложиха няколко последователни операции. В определен момент лекарите трябваше да извършат и фасциотомия заради опасно повишено налягане в мускулните отделения на крака: усложнение, което застрашава кръвоснабдяването и тъканите.

Самата Вон разкри, че травмите са били толкова тежки, че е съществувал риск да загуби левия си крак.

Какво предстои след деветата операция?

Последната интервенция имаше за цел да премахне металните пластини и винтовете, които стабилизираха счупената кост, както и да позволи реконструкцията на предната кръстна връзка на лявото коляно. Припомняме, че Вон скъса кръстната си връзка още преди олимпийските игри, по време на състезание от Световната купа в Кран-Монтана. Въпреки травмата тя реши да участва в Милано и Кортина, но последвалото падане усложни значително състоянието й.

Американката трябваше да изчака костите й да заздравеят, преди лекарите да могат да извършат необходимата реконструкция на връзката. Предстои й нов продължителен период на възстановяване. Според предварителните очаквания рехабилитацията може да продължи между шест и девет месеца.

Ще се върне ли Линдзи Вон отново на пистата?

Въпреки всички изпитания 42-годишната американка не е затворила окончателно вратата към състезателния спорт. Вон признава, че все още има въпроси относно бъдещето си, но не желае да обявява край на кариерата си, преди да се възстанови напълно и отново да стъпи на ски.

„Не искам да затварям вратата към състезанията. Трябва да бъда на 100%, преди да взема подобно решение“, сподели тя пред USA Today.

Линдзи Вон е олимпийска шампионка от Ванкувър 2010, трикратна олимпийска медалистка и една от най-успешните състезателки в историята на алпийските ски.