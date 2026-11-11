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Бостън Селтикс разгроми Филаделфия и превзе върха на Изток в НБА

Бостън Селтикс разгроми Филаделфия и превзе върха на Изток в НБА
БТА

Пол Джордж беше големият герой за „келтите" с 36 точки

Бостън Селтикс направи сериозна заявка за върха в Източната конференция на НБА, след като победи Филаделфия 76ърс със 123:101. „Зелените“ изиграха впечатляващ двубой като гости и нанесоха тежък удар по амбициите на своя съперник. Успехът изкачи Бостън на първото място в Източната конференция с баланс от 9 победи и 2 загуби. Филаделфия вече е втори с актив 9-3.

Бостън Селтикс унищожи Шарлът с 39 точки разлика в НБА

Голямата фигура в срещата беше Пол Джордж, който наказа бившия си отбор с 36 точки. Крилото реализира шест тройки и беше особено неудържим в заключителната четвърт, когато добави 14 точки и помогна на „келтите" окончателно да пречупят съперника.

Джейсън Тейтъм също имаше ключова роля за успеха на Бостън, завършвайки с 21 точки. Особено любопитен беше сблъсъкът му с Джейлън Браун, който през лятото напусна Селтикс и премина във Филаделфия. Бившият MVP на финалите в НБА не успя да впечатли. Браун приключи двубоя с едва 13 точки и допусна четири грешки.

От другата страна Тайрийз Макси беше най-резултатен за домакините с 24 точки, докато Джоел Ембийд добави 16, а ЛеБрон Джеймс завърши с 11 точки.

Тройките се оказаха решаващи

Бостън демонстрира впечатляваща ефективност от далечна дистанция, реализирайки 22 тройки от 49 опита. Именно стрелбата отвъд арката се оказа едно от основните оръжия на гостите. Пейтън Причард добави 18 точки, а Сам Хаузър се отчете с 12. Селтикс постепенно увеличаваха преднината си, като в заключителната четвърт разликата достигна внушителните 29 точки.

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