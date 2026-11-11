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Републиканската партия избра свой лидер в Сената на САЩ

Републиканската партия избра свой лидер в Сената на САЩ
АР/БТА

Джон Тюн беше преизбран за ръководител на парламентарната група и от януари догодина ще застане начело на малцинството на партията

Лидерът на републиканците в Сената на САЩ Джон Тюн беше преизбран за ръководител на парламентарната група и от януари догодина ще застане начело на малцинството на партията в горната камара на Конгреса. Това съобщиха от екипа му, цитирани от световните агенции.

Сенаторът от Южна Дакота получи подкрепата на съпартийците си след продължителни закрити обсъждания, посветени на загубата на републиканското мнозинство на междинните избори.

Тюн беше единственият кандидат в тайното гласуване. Въпреки това част от републиканските сенатори настояха изборът на ново ръководство да бъде отложен. Предложението им обаче беше отхвърлено с 31 срещу 15 гласа, съобщава Асошиейтед прес.

Сред привържениците на отлагането беше сенаторът от Уисконсин Рон Джонсън, който напусна заседанието след неуспешния вот. По време на дискусиите сенаторът от Западна Вирджиния Джим Джъстис призова колегите си да подходят внимателно към решението. Той постави и въпроса защо партията трябва да запази същото ръководство след тежкото изборно поражение.

В момента републиканците разполагат с 53 от общо 100 места в Сената, но след междинните избори се очаква да загубят между седем и девет позиции. Преброяването на бюлетините в Мисисипи и Аляска все още не е приключило, като към момента кандидатите на демократите водят и в двата щата, отбелязва Франс прес.

Междувременно републиканците в Камарата на представителите избраха Джим Джордан от Охайо за лидер на малцинството в долната камара. Той също ще поеме поста през януари.

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