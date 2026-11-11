Пътят, от който не всички се завърнаха: Черната статистика на АМ "Тракия"

За едни автомагистрала "Тракия" е пътят към морето. За други - ежедневният маршрут до работа, среща с близките или завръщане у дома. Хиляди автомобили преминават по нея всеки ден, а зад волана на всеки от тях стои човек, който очаква да стигне до крайната си дестинация.

За някои обаче това пътуване никога не завършва.

На 10 ноември 2026 година България отново беше разтърсена от трагедия на АМ "Тракия". При две тежки верижни катастрофи в района на Ямбол загинаха 11 души, а десетки бяха ранени. В произшествията участваха общо 86 превозни средства.

Първите сигнали за инцидентите са подадени малко след 7 часа сутринта. В района на 289-ия и 294-ия километър гъста мъгла е ограничавала сериозно видимостта, а пътната настилка е била хлъзгава.

На място са изпратени медицински екипи, пожарникари, полицаи и спасители. Заради мащаба на катастрофите и затруднения достъп до пострадалите са мобилизирани допълнителни ресурси, включително военнослужещи. В готовност за транспортиране на тежко ранени е бил и военнотранспортен самолет "Спартан".

Магистралата беше затворена в двете посоки между пътните възли "Зимница" и "Карнобат", а движението беше пренасочвано по обходни маршрути.

Но трагедията от 10 ноември не е единственият тежък инцидент на АМ "Тракия" през годината.

На 24 юни при 290-ия километър, край Зимница, загиват трима души след сблъсък между тежкотоварен автомобил и лека кола. Според първоначално съобщената информация камионът е спукал гума, преминал е през разделителната мантинела и е ударил автомобил в насрещното движение. Други двама души са пострадали.

Само няколко месеца по-късно същият район отново попада в центъра на националното внимание заради трагедията на 10 ноември.

Близостта между местата на двете катастрофи поставя въпроси за условията на движение, поведението на водачите и възможностите за предотвратяване на тежки произшествия. Тя обаче сама по себе си не доказва наличие на опасен пътен участък или обща причина за инцидентите.

През годината са регистрирани и други катастрофи с фатален край.

На 23 март при 47-ия километър в посока Бургас е съобщено за сблъсък между бус и тежкотоварен автомобил, при който загива един човек.

На 10 юли тежък инцидент край Карнобат отново насочва вниманието към движението на товарните автомобили. ТИР преминава през разделителната мантинела и удря два автомобила. В първоначалните съобщения се посочва една жертва.

На 18 септември при 56-ия километър в посока Бургас лек автомобил напуска пътното платно. Един човек загива, а трима са пострадали.

На 3 октомври при 267-ия километър в посока Бургас е съобщено за катастрофа с участието на товарен автомобил и две леки коли. Загива един човек, а други двама са ранени.

На 13 октомври трагедията засяга и човек, чиято работа е свързана с безопасността на движението. Служител на "Автомагистрали" загива при обезопасяване на мястото на катастрофа край Вакарел.

Случаят напомня, че опасността на пътя не застрашава единствено шофьорите и пътниците. Изложени на риск са и хората, които пристигат след произшествията, за да окажат помощ или да обезопасят движението.

Само ден преди тежките верижни катастрофи край Ямбол, на 9 ноември, АМ "Тракия" отнема още един човешки живот.

При 341-вия километър в посока Бургас загива 63-годишна жена от Карнобат. Според информацията на полицията лек автомобил, управляван от 66-годишен мъж от София, застига и удря автомобила на жената. След сблъсъка превозните средства спират в аварийната и ускорителната лента.

Ден по-късно следва новата трагедия, при която загиват 11 души.

Не всяка катастрофа обаче завършва със смърт. И не всяко произшествие, което създава опасност на магистралата, достига до националните новини.

На 14 февруари е съобщено за катастрофа при 165-ия километър, довела до ограничаване на движението в посока София. На 27 февруари друг инцидент край Пловдив причинява сериозни затруднения и километрични опашки.

На 6 април произшествие при 57-ия километър отново затруднява трафика. На 27 април при 76-ия километър в посока София катастрофират цистерна и лек автомобил, като е съобщено за двама пострадали.

На 22 май при 303-ия километър е ограничено движението в посока Бургас след пътнотранспортно произшествие.

През август са отразени няколко сблъсъка между автомобили. На 9 август при 220-ия километър в посока София катастрофират три превозни средства, а на 23 август при 166-ия километър в същата посока са замесени четири автомобила. За тези два случая не са съобщени пострадали.

На 12 септември при 57-ия километър в посока Бургас е регистрирана катастрофа с участието на четири автомобила. По първоначална информация няма тежко пострадали.

През октомври произшествията продължават. На 16 октомври автомобил катастрофира в канавката при 27-ия километър в посока София, което налага временно ограничаване на движението в аварийната лента. На 19 октомври е съобщено за верижна катастрофа, след която 53-годишна жена е откарана в болница. На 30 октомври ново произшествие при 56-ия километър затруднява движението в посока Бургас.

Тези случаи показват различните измерения на пътната безопасност. Едни катастрофи водят до тежки наранявания и човешки жертви. Други завършват само с материални щети или временно блокиране на движението. Във всички случаи обаче съществува риск от последващи сблъсъци, особено при интензивен трафик и ограничена видимост.

Публично достъпните съобщения за отделните произшествия не представляват пълна статистика за всички катастрофи на АМ "Тракия". Част от по-леките инциденти не получават медийно отразяване.

Повтарящите се инциденти обаче поставят един основен въпрос: защо толкова много пътувания по най-натоварените пътища в страната завършват с катастрофа?

Сред обстоятелствата, които се появяват в съобщенията за различните произшествия, са сблъсъци между тежкотоварни и леки автомобили, напускане на пътното платно, технически проблеми и неблагоприятни метеорологични условия.

При трагедията на 10 ноември особено внимание привлича гъстата мъгла. Пътни експерти предупреждават, че при почти нулева видимост дори движение с 25 километра в час може да бъде опасно.

Въпреки това метеорологичните условия не могат автоматично да бъдат посочени като окончателна причина за катастрофите. Разследването трябва да установи механизма на сблъсъците, действията на водачите и всички фактори, допринесли за трагичния резултат.

Анализ на данни от МВР за периода от началото на 2022 г. до май 2026 г., изготвен от създателя на платформата "Черна писта" Мартин Атанасов, показва, че участъците около 289-ия и 294-ия километър не са се отличавали с необичайно висока концентрация на тежки катастрофи преди събитията от 10 ноември.

Това е важно уточнение, защото една трагедия, независимо от мащаба ѝ, не е достатъчна сама по себе си, за да докаже системен проблем с конкретен участък. Необходими са анализ на данните, технически проверки и установяване на причините.

Но докато институциите разследват, за близките на загиналите статистиката вече има друго значение.

За тях 11 не е просто число от новинарска емисия. Това са хора, които няма да се върнат у дома. Семейства, които ще трябва да продължат без своите близки. Планове, прекъснати по пътя, и разговори, които никога няма да бъдат довършени.

Същото важи и за жертвите на останалите катастрофи през годината. За всеки загинал има близки, за които датата на произшествието ще остане завинаги свързана със загуба.

ТАРАЛЕЖ проследи част от публично документираните произшествия на АМ "Тракия" от началото на 2026 година. Те не изчерпват всички регистрирани катастрофи, но очертават една тревожна картина, в която тежките трагедии се редуват с по-малки инциденти, а въпросите за безопасността остават.

Защото зад всяка цифра в статистиката стои човек. А най-важното число не е колко катастрофи са станали, а колко човешки живота е можело да бъдат спасени.