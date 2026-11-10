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14-ото издание на „Нощ на театрите“ включва над 80 събития в 12 български града

14-ото издание на „Нощ на театрите“ включва над 80 събития в 12 български града

Програмата обединява театрални спектакли, пърформанси, импровизационен и куклен театър, изложби, срещи с артисти и специални формати

Над 80 събития в 12 български града са част от 14-ото издание на „Нощ на театрите“, което ще се състои на 21 ноември под мотото „Крале и шутове“, съобщават организаторите.

Програмата обединява театрални спектакли, пърформанси, импровизационен и куклен театър, изложби, срещи с артисти и специални формати.

В София театър-лаборатория „Алма алтер“ ще представи три спектакъла по Шекспир. Народният театър „Иван Вазов“ се включва с премиерното заглавие „Седем нощи на Виола Каравелова“, както и с разходки зад кулисите и две изложби. Сред останалите акценти са „Госпожа Министершата“ в театър „София“, „Господин Колперт“ в театрална работилница „Сфумато“ и моноспектакълът на Дарин Ангелов – „Аз, която те обича“, след който е предвидена среща с екипа.

Програмата включва и представления на импровизационни театрални формации. „ШиЗи импро театър“ ще представи „Големият комедиен взрив“, Improduce me ‒ „Кой е убиецът? Кралско издание“, а „ХаХаХа импро театър“ ‒ „Тук и там“. Университетският театър на Нов български университет се включва с playback представление. Предвидени са и постановки за детската публика, както и онлайн майсторски клас от Ню Йорк.

В Пловдив и Варна инициативата започва още на 20 ноември. Пловдивският драматичен театър ще представи „Едип и пророците“, а Варненската опера ‒ „Дон Карлос“. На следващия ден програмата продължава с прожекция на „Крал Лир“ в Пловдив и спектакъла „Карнавал“ на Драматичния театър „Стоян Бъчваров“ във Варна, където ще бъде обособен и специален фотокът с театрални костюми.

В Русе Държавният куклен театър ще представи „Аладин и вълшебната лампа“, последван от среща с творческия екип. Сред останалите заглавия са „Завещанието на негово благородие“ в Габрово, „Съмнение“ в Благоевград и „Дванайста нощ“ в Сливен. Събития са предвидени още в Стара Загора, Плевен, Силистра, Симитли и Видин, като част от тях ще се състоят на 20 и 22 ноември.

Разговори с актьори, режисьори и представители на театралната общност, както и преки включвания от различни градове, ще могат да бъдат проследени във фейсбук страницата на „Нощ на театрите“.

Дигиталната изложба „Крале и шутове“ ще бъде представена на екраните в станциите на Софийското метро и в интернет. Част от кампанията е и видео поредица, в която артистите интерпретират реплики от Шекспирови пиеси.

Инициативата се провежда в България за 14-а поредна година като част от международната платформа „Европейска нощ на театрите“. Според организаторите през предходните 13 издания тя е привлякла повече от 750 000 зрители. Тазгодишното издание е част от Календара на културните събития на Столичната община за 2026 г.

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