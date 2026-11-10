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Икономика

Microsoft изпревари Nvidia и стана втората най-скъпа компания в света

Microsoft изпревари Nvidia и стана втората най-скъпа компания в света

Спадът в акциите на производителя на чипове идва на фона на несигурност около изкуствения интелект и разследване за предполагаем опит за вербуване на Дженсън Хуан

Американският технологичен концерн "Майкрософт" изпревари "Енвидиа" по пазарна капитализация и зае второто място сред най-скъпите компании в света, предаде Ройтерс. Разместването настъпи след значителен спад в цената на акциите на производителя на чипове.

Понижението идва на фона на несигурност около перспективите пред изкуствения интелект и разследване дали главният изпълнителен директор на "Енвидиа" Дженсън Хуан е бил обект на опит за вербуване от чуждо разузнаване.

Акциите на "Майкрософт" поевтиняха с 0,4% до 543,25 долара, а към 19:50 ч. българско време спадът достигна 2,9%. Книжата на "Енвидиа" загубиха над 6% и последно се търгуваха за около 167,22 долара.

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