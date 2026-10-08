Microsoft представя Windows като платформа за хибриден интелект

Microsoft представи новата си визия за Windows, в която операционната система постепенно се превръща в платформа за т.нар. хибриден изкуствен интелект. Идеята е част от задачите да се изпълняват локално на компютъра, а други да се прехвърлят към облачни системи според тяхната сложност, изискванията за производителност и сигурност.

Промяната е свързана и с навлизането на AI агентите – софтуер, който не просто отговаря на въпроси, а може да използва инструменти, да работи с файлове, да пише и изпълнява код и да извършва действия от името на потребителя.

Microsoft поставя акцент върху три принципа – контрол, идентичност и управляемост. Компанията иска организациите да могат да проследяват до какви ресурси има достъп даден агент, какви действия е извършил и как неговото поведение може да бъде ограничавано.

Повече контрол върху AI агентите

Сред новите технологии са Microsoft Execution Containers (MXC), които са предназначени да ограничат достъпа на AI агентите до файлове и мрежови ресурси.

Правилата се прилагат по време на работата на агента и позволяват да се определя какво може и какво не може да прави той. Подходът е съобразен с особеностите на автономния софтуер, чиито действия могат да се променят в зависимост от поставената задача и използваните инструменти.

MXC поддържа инструменти като OpenAI Codex, GitHub Copilot, OpenClaw, Replit, LM Studio, NVIDIA OpenShell и Unsloth AI. Поддръжка е обявена и от Claude Code, Box, Egnyte, Manus, Perplexity и Raycast.

Microsoft планира и интегрирането на Muse – личния AI агент на Meta – като приложение за Windows с поддръжка на MXC.

Част от AI обработката ще остава на компютъра

В основата на новата стратегия е хибридният модел. Windows ще може да избира дали дадена задача да бъде изпълнена на самото устройство или в облака.

Това има значение не само за производителността, но и за разходите и поверителността. По-леките задачи могат да се изпълняват локално, докато по-сложните да се възлагат на облачни модели.

Microsoft разширява и възможностите за работа с големи AI модели директно на компютъра. Компанията посочва MAI Code 1.1 Flash – модел със 137 млрд. параметъра, оптимизиран за локална работа.

Windows получава и поддръжка за llama.cpp в Windows ML. Това ще улесни разработчиците при използването на по-широк набор от модели с отворен код.

Copilot ще може да действа вместо потребителя

Промените засягат и Copilot. На Copilot+ компютри асистентът ще може, с разрешение от потребителя, да използва локална информация, да работи с файлове и да извършва действия директно в Windows.

Сред възможностите са работа със съответните файлове и скорошната активност на компютъра, организиране на файлове, диагностика на проблеми, писане и изпълнение на код и комбиниране на локални и облачни AI модели.

Microsoft развива тези функции в три направления – Home, Code и Autopilot.

Особено амбициозна е идеята зад Autopilot. Компанията го описва като постоянен и проактивен агент, който може да използва локалния контекст на компютъра и да предприема действия от името на потребителя, докато той върши други задачи.

Нов хардуер за локален AI

За да поддържа тази стратегия, Microsoft представи и ново поколение компютри с по-висока производителност при локални AI задачи.

Сред тях е Surface Laptop Ultra, който компанията определя като най-мощния Surface Laptop досега. Машината може да бъде конфигурирана с до 128 GB унифицирана памет и е предназначена за работа с големи AI модели.

Предлага се и Surface RTX Spark Dev Box за разработчици и инженери, които искат да тестват и разработват AI модели локално.

ASUS, Dell, HP, Lenovo и MSI също подготвят Windows компютри с RTX Spark. Първите доставки се очакват от 16 октомври.

Microsoft посочва, че при определени AI задачи тези системи могат да постигнат значително по-висока производителност от някои конфигурации на MacBook Pro.

Windows ще може да изпълнява и по-тежки AI задачи

В по-високия клас Microsoft поставя системите DGX Station на NVIDIA. Те ще бъдат достъпни с Windows по-късно през годината и са предназначени за работа с големи AI модели, както и за научни и инженерни изчисления.

Системите могат да се използват както индивидуално, така и като общ ресурс за екипи. Според Microsoft те ще могат да изпълняват локално модели с повече от един трилион параметъра.

Това е част от опита на компанията да намали зависимостта от облачните услуги при определени професионални приложения, особено когато става дума за чувствителни данни.

Търсенето в Windows става инструмент за действия

Промените няма да останат само при професионалните приложения.

Microsoft разработва ново изживяване за Windows Search, което ще позволява от полето за търсене да се изпълняват директни действия в операционната система.

Потребителят например ще може да напише команда за включване на тъмен режим, активиране на „Не безпокойте“, промяна на яркостта или организиране на прозорците, без да преминава през различни менюта.

Търсенето постепенно се превръща от средство за намиране на файлове и приложения в интерфейс за управление на компютъра.

AI влиза и в игрите

Microsoft представя RTX Spark и като част от бъдещето на игрите под Windows.

Поддръжката на DirectX ray tracing, Variable Rate Shading и DirectStorage трябва да подобри графичната производителност. Advanced Shader Delivery пък има за цел да съкрати времето за компилиране на шейдъри при първото стартиране на поддържаните игри.

Компанията обяви и че Call of Duty ще бъде достъпна за RTX Spark през 2027 г.

Windows се променя

Планът на Microsoft е постепенно да промени начина, по който се използва персоналният компютър.

Вместо потребителят постоянно да отваря приложения и да изпълнява всяка операция ръчно, част от тези действия ще могат да бъдат възлагани на AI агенти. Те ще работят с локални или облачни модели според конкретната задача.

Това превръща Windows от традиционна операционна система в среда, в която изкуственият интелект има достъп до файлове, приложения и системни функции и може да извършва действия от името на потребителя.

Големият въпрос пред Microsoft ще бъде докъде да стигне тази автономност и как да бъде съчетана с контрола, сигурността и поверителността. Именно отговорът на него ще определи дали идеята за „хибриден интелект“ ще остане поредната функция на Windows или ще промени начина, по който хората използват компютрите.