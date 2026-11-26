Оттеглянето на руската петролна компания „Лукойл“ (Lukoil) от международните пазари е продиктувано от политически фактори, а не е било неин собствен избор. Това заяви съосноватекят на компанията Вагит Алекперов в първия си публичен коментар за планираната продажба на чуждестранните ѝ активи, съобщи Ройтерс.

„Лукойл“ обяви миналата година, че ще продаде международното си портфолио, след като през октомври 2025 г. САЩ наложиха санкции на компанията заради войната на Русия в Украйна.

„Лукойл" не взе самостоятелно решение да се оттегли от международните пазари. Това беше продиктувано в по-голяма степен от политически фактори“, каза Алекперов в предаване на руската държавна телевизия „Вести“. „Въпреки това не затваряме вратата напълно. Все още се надяваме да се върнем“, добави той.

Алекперов беше главен изпълнителен директор на „Лукойл“ близо 30 години. Той се оттегли от поста през април 2022 г., след като някои западни държави му наложиха санкции.

Международните активи на „Лукойл“ са най-значимото досега оттегляне на руска компания от чуждестранни пазари в резултат на западните санкции след началото на войната в Украйна през февруари 2022 г., отбелязва Ройтерс.

Втората по големина руска петролна компания „Роснефт“ (Rosneft) не е обявила за продажба активите си в чужбина, въпреки че също е обект на американски санкции. Дружеството е държавна собственост и се ръководи от Игор Сечин, дългогодишен съюзник на руския президент Владимир Путин. През 2022 г. Германия постави местните подразделения на „Роснефт“ под доверително управление, след като войната промени енергийните отношения между Берлин и Москва.

Американският милиардер Тод Боули заяви вчера, че е подписал споразумение с „Лукойл“ от името на консорциум, в който участва и Американската корпорация за международно финансиране на развитието (DFC), за придобиване на международните активи на руската компания.

Портфолиото на „Лукойл“ обхваща около 40 държави и включва петролни находища в Азербайджан, Казахстан и още девет страни. Добивът от тях е около 350 000 барела дневно. Копманията оперира у нас с четири дружества, сред които рафинерията в Бургас и едноименната верига бензиностанции. Двама запознати с условията на сделката източници оценяват активите на около 16 млрд. долара или приблизително 14,6 млрд. евро по референтния курс на Европейската централна банка за 25 ноември.

„Лукойл“ отказа коментар по сделката, допълва Ройтерс.