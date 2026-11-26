Цените на петрола продължиха възходящия си тренд по време на азиатската търговия, подкрепени от нарастващите притеснения за сигурността на доставките от Близкия изток. Пазарите реагират на съобщенията за удар на йеменските бунтовници хути срещу ключова саудитска рафинерия и инциденти с танкери в Ормузкия проток, предава Ройтерс.

Фючърсите на референтния за Европа сорт Брент отбелязаха ръст от 10 цента (0,1 на сто), достигайки 94,71 долара за барел. Американският лек суров петрол поскъпна с 35 цента (0,4 на сто) до 84,03 долара за барел. Заради честването на Деня на благодарността в САЩ днес няма да бъде фиксирана официална разчетна цена за американските фючърси.

Вчерашната сесия приключи със сериозен скок – 3,5 на сто за Брент и 2 на сто за американския суров петрол. Повод за това станаха твърденията на подкрепяните от Иран хути, че са нанесли удари по рафинерията „Рас Танура“ и финансовия център на Рияд. „Рас Танура“ е най-голямото рафинерийно съоръжение в Саудитска Арабия и е част от стратегически комплекс с важен терминал за износ. Според пазарните анализатори тези нападения ще добавят нова геополитическа рискова премия към цената на суровината.

В същото време напрежението в Ормузкия проток отново блокира нормалния трафик, точно когато доставките през маршрута започваха да се доближават до предвоенните си нива. Полуофициалната иранска агенция Фарс, цитирайки военни източници, предаде за танкер, който вчера се е запалил, след като е ударил морска мина в „зона с ограничен достъп“ в протока. По-рано иранските държавни медии информираха и за експлозии на борда на други два петролни танкера, също попаднали на мини.

„Разширяването на конфликта в Близкия изток заплашва да спре възстановяването на петролните потоци от последните седмици. Макар износът на суров петрол от Персийския залив да се увеличи през миналата седмица, общата тенденция остава низходяща“, посочва Даниел Хайнс, анализатор в банката Ей Ен Зет (ANZ).

Вниманието на търговците е насочено и към предстоящите на 29 ноември срещи на министрите от ОПЕК+, на които ще бъде определена производствената политика за 2027 г. Организацията е изправена пред задачата да балансира добива след напускането на Обединените арабски емирства, докато в същото време Ирак и Казахстан настояват за по-висока оценка на техния производствен капацитет.

Допълнителен тласък на цените дадоха и данните на американското Управление за енергийна информация за състоянието на резервите. За седмицата до 20 ноември запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с 1,1 млн. барела до общо 418,9 млн. барела – ръст, който се оказа по-скромен от прогнозираните от анализаторите 1,5 млн. барела.